日本全日空ANA系統死機　55航班取消影響6700人　機場現擁擠場面

日本全日空（ All Nippon Airways，ANA）的國內航線系統4月3日下午發生故障，一度無法預約和辦理登機手續，時間持續約1小時左右，期間有大批旅客受到影響，日媒報道，50多個航班要取消。事件導致日本多個機場出現擁擠場面。



日本放送協會（NHK）報道，ANA的國內線系統在下午2時10分左右故障，至下午3時11分左右轉為使用備用系統，「死機」時間持續約1小時。

受事件影響，日本各地機場有多個航班要推遲起飛時間，也有多個航班要停航。報道稱，截至下午6時45分，共計有55個航班停飛或決定停飛，受影響人數為約6,700人。

位於日本東京都大田區的羽田機場有大批旅客等候辦理登機手續：

由於日本各地機場都有全日空升降的航班，多個機場出現擁擠場面，其中在羽田機場第二航廈，櫃台出現長長人龍，工作人員忙於應對，包括用擴音器傳達訊息，講述最新情況。

有準備飛往石川縣小松機場出差的男旅客表示「行李已經送過去了，還預約了包車，不能準時令我很為難。對工作的影響也很大。」

全日空向公眾道歉，指將繼續查明出事原因。

有網民在Twitter「直播」自己在羽田機場等待的情況：

經過數小時折騰後，他終於來到候機室：