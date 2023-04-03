尊尼事務所男星訪港　驚見旺角一食店現人龍：它在日本隨時吃得到

日本尊尼事務所偶像團體「Johnny’s WEST（ジャニーズWEST）」成員藤井流星，日前首度到香港拍外景，以「香港人為甚麼排隊？」為主題，在街頭進行調查。當他看到長長的人龍，是在為日本知名連鎖牛丼店「SUKIYA」（すき家，食其家）排隊時難掩驚訝，感受到文化衝擊。



日本於4月2日播出的綜藝節目《あなたの代わりに見てきます！ リア突WEST》，由藤井流星獨自前往香港出外景。他以「世界的人們排甚麼？QUIZ in香港」為主題，探索香港街頭的排隊人龍時，意外發現牛丼店「SUKIYA」在旺角的分店，門口排了約30多個人，表情難掩震驚。

尊尼事務所旗下藝人藤井流星看到香港的SUKIYA竟要排長龍時，不禁大吃一驚！（按圖了解）

藤井流星甚至不可置信地詢問旁邊的路人：「妳知道這間店在日本完全不需要排隊嗎？隨時都能進去買」。雖然節目特別標註這是藤井的個人意見，但就連攝影棚的來賓，都對SUKIYA門口長長的人龍發出驚呼。節目播出時也掀起部分日本網友討論，表示：「原來香港的SUKIYA要排隊」、「沒想到SUKIYA在香港原來這麼受歡迎」。

事實上，基於新鮮感或日本美食的喜愛等原因，SUKIYA來港展店時，也吸引大批民眾排隊，但對日本人來說，在日本光是牛丼四大連鎖店（吉野家、松屋、SUKIYA、なか卯）在全國就有超過4500店，算是隨處可見的庶民美食，因此看到外地人為了牛丼店排隊，令他們感到不可思議。

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