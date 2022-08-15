強生嬰兒滑石粉爽身粉致癌陷訴訟 宣布2023年全球正式停售

美國強生公司（Johnson & Johnson）8月11日稱，公司自2023年起停止在全球銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，它曾引起數萬起消費者安全訴訟，並於2年多前已在北美停售。



據路透社報道，強生表示：「這是全球產品組合評估的一環，我們做出了商業決策，將轉型成全數以粟米澱粉(Corn Starch，粟粉」)為基底的嬰兒爽身粉產品組合。」強生指出，粟米澱粉嬰兒爽身粉已在世界多國銷售。

強生於2019年被一名美國女子入稟控告，指該公司的滑石粉產品，包括嬰兒爽身粉內，含有致癌物質石棉，令她患上間皮瘤癌(mesothelioma)。美國食品及藥物管理局(FDA)其後公布在強生嬰兒爽身粉中驗出微量石棉，強生於同年10月首度宣布在美國回收3.3萬瓶2018年生產的嬰兒爽身粉。

強生面臨約38,000宗來自消費者和癌症倖存者的訴訟，他們聲稱滑石粉產品會導致癌症，因為受到石棉汙染；石棉是一種已知的致癌物質。在連串法律訴訟下，強生於2020年宣布在美國與加拿大停止銷售滑石粉嬰兒爽身粉。

強生當時表示，需求下滑是受到有關這款產品安全性的「錯誤資訊」影響，你亦否認所有指控，宣稱數十年的科學測試和主管機關核准，顯示其滑石粉產品是安全的，並且不含石棉。

相關文章：【凡士林】G.E.M自製最強保濕面膜！止痕防濕疹6功效點搽最吸收？👇👇👇

+ 8

相關文章：防濕疹｜菠菜秋葵補充4類營養戒堅果 12生活貼士沖涼快4位置勿漏👇👇👇