美國駐俄大使履新交國書　普京當面直指華府導致俄烏交戰

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）4月5日接受外國新任大使的國書，其中包括來自美國、歐盟、敘利亞、丹麥、挪威、伊拉克和阿布哈茲（Abkhazia）的外交官。



他對新任美國駐俄大使的特雷西（Lynne Tracy）說，美國2014年支持的聯合國決議案導致俄烏陷入衝突的現況。聯合國安理會2014年3月15日就有關烏克蘭問題的決議草案舉行投票表決，草案是由美國草擬的。

普京也說，俄羅斯與美國的關係深陷危機。

普京在儀式上稱：「我想強調的是，俄羅斯毫無例外地願意與所有國家建立建設性夥伴關係，我們不打算孤立於任何人，我們對任何國家都沒有偏見，更沒有敵對意圖。」

普京稱，俄羅斯聯邦仍將是全球政治中心之一，在建設性議程的基礎上維持全球穩定平衡。

普京在儀式上還補充說：「我們希望我們的合作夥伴在與我們的關係中秉承平等和互惠互利原則。」

他在外國大使遞交國書時提醒大使注意「北溪」管道的恐怖襲擊事件，並表示希望成立一個國際委員會來調查這一罪行。

普京說：「首先我要提及2022年9月發生的『北溪1號』和『北溪2號』天然氣管道遭破壞的事件。大使先生，我們希望丹麥方面支持我們成立一個獨立的國際委員會查清事件發生所有情況的提議。」