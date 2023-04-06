麥卡錫晤蔡英文後記招發言：中國沒必要因此反制　應與美國接觸

台灣總統蔡英文完成中美洲訪問行程，回程過境美國加州（California）期間，在美西時間4月5日上午10時（香港時間4月6日上午1時）與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。本文會不斷更新兩人會晤的最新消息。



▼兩人於香港時間早上3時一同在列根圖書館出席會後聯合記者會：

0515 麥卡錫在其Twitter賬號發布美國兩院跨黨派議員與蔡英文一行人的大合照：

0506 麥卡錫稱，相信在需要加快向台灣運送武器方面要有跨黨派的立場。

0504 他稱與蔡英文討論如何加快將武器運往台灣。

0504 麥卡錫：我目前沒有任何訪問台灣的計劃，但這並不意味我不會去。

0503 麥卡錫說，中國應與我們接觸。

0501 他稱，他去哪或見誰，不是可以由中國來告訴他的。

0457 麥卡錫在與蔡英文會面後單獨出席記者會，他稱中國沒必要因兩人會面進行反制。

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0401請點擊這裏閱讀蔡英文與麥卡錫的聲明。

0327 她稱：感謝美國國會的朋友們支持台灣。

0325 蔡英文：台灣很高興有美國在身邊。

0324 她稱：台灣力爭成為地區穩定的基石。

0323 蔡英文稱：要維護和平，我們必須強大，而我們團結起來會更強大。

0322 蔡英文稱：我重申致力於台灣和平的現狀。

0321 她稱：我們的民主正面臨前所未有的挑戰。

0320 蔡英文在發言時表示，（有美國）堅定不移的支持顯示我們並不孤立。

0319 麥卡錫一開始發言，便稱有幸與蔡總統會面。

麥卡錫說：「我相信現在我們（美台）的關係在我一生中比任何時候都更緊密。當然，蔡總統是這關係的偉大擁護者。」

我很有幸歡迎台灣總統來到列根圖書館，在我們邁步向前的過程中，我很高興聽到她的觀點。 美國眾議院議長麥卡錫

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0254 美國國務卿布林肯5日在布魯塞爾表示，北京不應以過境為藉口，採取任何讓情勢緊張的行動，或者進一步推動改變現狀，美國的目標依然是一樣的，亦即擁有台海的和平穩定，並確保台灣與中國大陸的分歧都能和平解決。

布林肯重申，美國的對台政策依然一致且沒有改變，遵守美國基於台灣關係法、美中三個聯合公報、以及六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀。

對於蔡英文過境與美國聯邦眾議員會長麥卡錫會晤，布林肯說，過境是私人且非官方的，蔡英文和台灣前總統均如此。

0251 《自由時報》引述華盛頓的智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）稱這次會晤尤其是一個展示美台關係有多牢固的機會，「當然，國會是其中的一部分。」由於缺乏正式外交關係，美台領袖的互動受到極大限制，「他們與國會議員會面就變得更加重要了。」

0248 《自由時報》稱美國共和黨籍眾院前議長金里奇（Newt Gingrich）對麥卡錫與蔡英文會面表示肯定，「我認為，向一個承受巨大壓力的國家表明他們有真正的盟友，是一件有益的事。」

金里奇強調，這次會晤對麥卡錫而言「是一次非常好的開始」，台灣人會將此次會晤視為為他們「加油打氣」（a morale boost）。

0229 麥卡錫Twitter賬戶發布影片，內容是他與蔡英文碰面及握手的情形。他稱台灣是一個成功的民主政體、繁榮的經濟體，在健康和科學領域處於全球領先地位。他稱通過對話交流，美台合作不斷擴大。

他在推文中也指出，他與蔡英文在香港時間早上3時於列根圖書館一同發聲明。

0225 聯合新聞網稱，麥卡錫率領跨黨派議員和蔡英文一行人舉行會談，他稱歡迎台灣總統到列根圖書館，並提到美台有着經濟自由、安全和穩定等重要議題。

他稱這不是一個共和黨或民主黨的活動，這是跨黨派議員的會晤。

麥卡錫稱有信心，美台人民能持續促進亞洲的經濟自由、民主、和平與穩定。

0217 台灣聯合新聞網稱，蔡英文在麥卡錫陪同下前往另一會場與眾議員進行交流。台總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長陳正祺、總統府副秘書長張惇涵及三位立委陳明文、陳歐珀及邱臣遠也與會。

麥卡錫在當地時間上午10時半（香港時間6日早上1時30分）設午餐招待蔡英文一行，國會議員約有十多人出席作。

麥卡錫說，歡迎蔡英文來訪，台灣是美國的親密盟友，有着民主、自由相同的價值觀，也是經貿合作夥伴。她則感謝麥卡錫和諸多議員邀請。

0210 她的Twitter賬號再度發文，配相與麥卡錫較早時的一樣，都是兩人在列根圖書館內的合照：

0202 蔡英文的Twitter賬號發文，稱她過境洛杉磯期間，與3月甫接任美國在台協會（AIT）主席的羅森伯格（Laura Rosenberger）及台灣駐美代表蕭美琴再度見面，獲兩人歡迎與接待。

0158 台媒TVBS報道，麥卡錫在會談前簡單開場，稱「蔡英文是美國的朋友，美方的態度是尋求亞洲的和平與穩定。」

0152 麥卡錫告訴蔡英文，他樂觀地認為他們將繼續為美國和台灣尋找共同努力的方式，以促進自由、民主、和平與穩定。

↓蔡英文與麥卡錫進入列根圖書館↓

0140 麥卡錫在Twitter說：「美國與台灣民眾之間的友誼是前所未見的牢固。我有幸歡迎（台）總統蔡英文來到列根圖書館。」

0135 《自由時報》報道，稍早2名自稱住在洛杉磯的中國男子在現場，尾隨台灣外交部人員，疑似企圖進入會場未果。

列根圖書館預計上午近9時開放媒體進場，7時不到即有大批媒體在場外守候，2名男子雖尾隨台灣外交部人員，但最後關頭卻未上前走進門，只站在門外觀望。

2名男子大方承認是住在洛杉磯的中國人，但他們否認是前來抗議，他們表示，「只是想來聽聽看蔡英文和麥卡錫說些什麼。」

美國眾議院議長麥卡錫（左）在列根圖書館迎接蔡英文（左二）。（翻攝聯合報）

0058 包括自由亞洲電台、聯合新聞網和菱傳媒在內媒體報道，蔡英文5日上午10時抵達列根總統圖書館與麥卡錫進行閉門會議，麥卡錫親自在圖書館門外迎接蔡英文，蔡英文在駐美代表蕭美琴的陪同下步入閉門會談現場。

↓蔡英文抵達圖書館外後與在場人士握手問好：

0030 美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）5日表示，台灣總統過境美國不是什麼新鮮事。

布林肯稱，「台灣每位總統都曾在某個時刻過境美國」，中國不應以此為由加劇緊張局勢。他表示，華府對台立場仍沒有改變，包括堅持一個中國政策。

蔡英文結束訪問中美洲國家危地馬拉、伯利茲（台灣譯為「貝里斯」）的行程後，回程過境美國加州，4日下午7時45分左右抵達洛杉磯（Los Angeles）機場並前往市中心的下榻酒店。

根據行程，蔡英文在錫米谷（Simi Valley）列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與麥卡錫舉行閉門會談，兩人會後將發表公開談話。

中國外交部發言人毛寧4日稱，中方堅決反對美方安排蔡英文「過境」竄美，堅決反對美國政府第三號人物麥卡錫與蔡英文會見，因為此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整，中方將密切追蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。