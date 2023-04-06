麥卡錫晤蔡英文後記招發言：中國沒必要因此反制 應與美國接觸
台灣總統蔡英文完成中美洲訪問行程，回程過境美國加州（California）期間，在美西時間4月5日上午10時（香港時間4月6日上午1時）與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。本文會不斷更新兩人會晤的最新消息。
▼兩人於香港時間早上3時一同在列根圖書館出席會後聯合記者會：
0515 麥卡錫在其Twitter賬號發布美國兩院跨黨派議員與蔡英文一行人的大合照：
0506 麥卡錫稱，相信在需要加快向台灣運送武器方面要有跨黨派的立場。
0504 他稱與蔡英文討論如何加快將武器運往台灣。
0504 麥卡錫：我目前沒有任何訪問台灣的計劃，但這並不意味我不會去。
0503 麥卡錫說，中國應與我們接觸。
0501 他稱，他去哪或見誰，不是可以由中國來告訴他的。
0457 麥卡錫在與蔡英文會面後單獨出席記者會，他稱中國沒必要因兩人會面進行反制。
0401請點擊這裏閱讀蔡英文與麥卡錫的聲明。
0327 她稱：感謝美國國會的朋友們支持台灣。
0325 蔡英文：台灣很高興有美國在身邊。
0324 她稱：台灣力爭成為地區穩定的基石。
0323 蔡英文稱：要維護和平，我們必須強大，而我們團結起來會更強大。
0322 蔡英文稱：我重申致力於台灣和平的現狀。
0321 她稱：我們的民主正面臨前所未有的挑戰。
0320 蔡英文在發言時表示，（有美國）堅定不移的支持顯示我們並不孤立。
0319 麥卡錫一開始發言，便稱有幸與蔡總統會面。
麥卡錫說：「我相信現在我們（美台）的關係在我一生中比任何時候都更緊密。當然，蔡總統是這關係的偉大擁護者。」
我很有幸歡迎台灣總統來到列根圖書館，在我們邁步向前的過程中，我很高興聽到她的觀點。
0254 美國國務卿布林肯5日在布魯塞爾表示，北京不應以過境為藉口，採取任何讓情勢緊張的行動，或者進一步推動改變現狀，美國的目標依然是一樣的，亦即擁有台海的和平穩定，並確保台灣與中國大陸的分歧都能和平解決。
布林肯重申，美國的對台政策依然一致且沒有改變，遵守美國基於台灣關係法、美中三個聯合公報、以及六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀。
對於蔡英文過境與美國聯邦眾議員會長麥卡錫會晤，布林肯說，過境是私人且非官方的，蔡英文和台灣前總統均如此。
0251 《自由時報》引述華盛頓的智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）稱這次會晤尤其是一個展示美台關係有多牢固的機會，「當然，國會是其中的一部分。」由於缺乏正式外交關係，美台領袖的互動受到極大限制，「他們與國會議員會面就變得更加重要了。」
0248 《自由時報》稱美國共和黨籍眾院前議長金里奇（Newt Gingrich）對麥卡錫與蔡英文會面表示肯定，「我認為，向一個承受巨大壓力的國家表明他們有真正的盟友，是一件有益的事。」
金里奇強調，這次會晤對麥卡錫而言「是一次非常好的開始」，台灣人會將此次會晤視為為他們「加油打氣」（a morale boost）。
0229 麥卡錫Twitter賬戶發布影片，內容是他與蔡英文碰面及握手的情形。他稱台灣是一個成功的民主政體、繁榮的經濟體，在健康和科學領域處於全球領先地位。他稱通過對話交流，美台合作不斷擴大。
他在推文中也指出，他與蔡英文在香港時間早上3時於列根圖書館一同發聲明。
0225 聯合新聞網稱，麥卡錫率領跨黨派議員和蔡英文一行人舉行會談，他稱歡迎台灣總統到列根圖書館，並提到美台有着經濟自由、安全和穩定等重要議題。
他稱這不是一個共和黨或民主黨的活動，這是跨黨派議員的會晤。
麥卡錫稱有信心，美台人民能持續促進亞洲的經濟自由、民主、和平與穩定。
0217 台灣聯合新聞網稱，蔡英文在麥卡錫陪同下前往另一會場與眾議員進行交流。台總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長陳正祺、總統府副秘書長張惇涵及三位立委陳明文、陳歐珀及邱臣遠也與會。
麥卡錫在當地時間上午10時半（香港時間6日早上1時30分）設午餐招待蔡英文一行，國會議員約有十多人出席作。
麥卡錫說，歡迎蔡英文來訪，台灣是美國的親密盟友，有着民主、自由相同的價值觀，也是經貿合作夥伴。她則感謝麥卡錫和諸多議員邀請。
0210 她的Twitter賬號再度發文，配相與麥卡錫較早時的一樣，都是兩人在列根圖書館內的合照：
0202 蔡英文的Twitter賬號發文，稱她過境洛杉磯期間，與3月甫接任美國在台協會（AIT）主席的羅森伯格（Laura Rosenberger）及台灣駐美代表蕭美琴再度見面，獲兩人歡迎與接待。
0158 台媒TVBS報道，麥卡錫在會談前簡單開場，稱「蔡英文是美國的朋友，美方的態度是尋求亞洲的和平與穩定。」
0152 麥卡錫告訴蔡英文，他樂觀地認為他們將繼續為美國和台灣尋找共同努力的方式，以促進自由、民主、和平與穩定。
↓蔡英文與麥卡錫進入列根圖書館↓
0140 麥卡錫在Twitter說：「美國與台灣民眾之間的友誼是前所未見的牢固。我有幸歡迎（台）總統蔡英文來到列根圖書館。」
0135 《自由時報》報道，稍早2名自稱住在洛杉磯的中國男子在現場，尾隨台灣外交部人員，疑似企圖進入會場未果。
列根圖書館預計上午近9時開放媒體進場，7時不到即有大批媒體在場外守候，2名男子雖尾隨台灣外交部人員，但最後關頭卻未上前走進門，只站在門外觀望。
2名男子大方承認是住在洛杉磯的中國人，但他們否認是前來抗議，他們表示，「只是想來聽聽看蔡英文和麥卡錫說些什麼。」
0058 包括自由亞洲電台、聯合新聞網和菱傳媒在內媒體報道，蔡英文5日上午10時抵達列根總統圖書館與麥卡錫進行閉門會議，麥卡錫親自在圖書館門外迎接蔡英文，蔡英文在駐美代表蕭美琴的陪同下步入閉門會談現場。
↓蔡英文抵達圖書館外後與在場人士握手問好：
0030 美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）5日表示，台灣總統過境美國不是什麼新鮮事。
布林肯稱，「台灣每位總統都曾在某個時刻過境美國」，中國不應以此為由加劇緊張局勢。他表示，華府對台立場仍沒有改變，包括堅持一個中國政策。
蔡英文結束訪問中美洲國家危地馬拉、伯利茲（台灣譯為「貝里斯」）的行程後，回程過境美國加州，4日下午7時45分左右抵達洛杉磯（Los Angeles）機場並前往市中心的下榻酒店。
根據行程，蔡英文在錫米谷（Simi Valley）列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與麥卡錫舉行閉門會談，兩人會後將發表公開談話。
中國外交部發言人毛寧4日稱，中方堅決反對美方安排蔡英文「過境」竄美，堅決反對美國政府第三號人物麥卡錫與蔡英文會見，因為此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整，中方將密切追蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。