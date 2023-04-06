普京：俄羅斯與白羅斯將加強安全合作　克宮：沒討論部署戰術核武

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）4月6日訪問俄羅斯莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）會面。普京稱，莫斯科和明斯克將特別注意聯盟國家的安全體系。



普京稱，計劃為聯盟國家制定安全概念，因局勢日益緊張，將制定合作任務。

外界關注兩國首腦會否討論關於部署戰術核武的問題，不過，國際文傳通訊社（Interfax）引述克里姆林宮4日稱，兩人並無討論此事。

俄羅斯4月2日稱位於白羅斯的核武器將被移至該國的西部邊界。普京曾稱在7月1日前，白羅斯的戰略核武器存儲設施將準備就緒。

2023年4月5日白羅斯總統盧卡申科訪問俄羅斯莫斯科，與俄羅斯總統普京會面。（Reuters）

俄與白羅斯準備保衛盟國

另一方面白羅斯武裝力量戰鬥訓練總局局長巴斯稱，由白羅斯和俄羅斯部隊組成的地區軍隊集團都做好時刻保衛白羅斯和俄羅斯聯盟國家的準備。

白羅斯國防部新聞處4月6日在其Telegram頻道上援引他的話稱：「地區軍隊集團在我國境內的訓練體系在按計劃工作。在決策中心一級和戰鬥人員一級的互動已協調完成。白羅斯人和俄羅斯人已準備好執行在任何時候和任何條件下保衛聯盟國家的任務。」

巴斯強調稱，這一工作是「為了白羅斯共和國和俄羅斯聯邦武裝力量的利益」進行的。他說：「我們的任務只有一個：一旦發生對聯盟國家的侵略，與我們的俄羅斯兄弟肩並肩保護我們的人民。」