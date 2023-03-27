普京白羅斯部署協議：戰術核武是什麼？︱新聞背後

俄羅斯總統普京於上周六（25日）宣佈，將在白羅斯部署戰術性核武器，警告北約不要支持烏克蘭的軍事行動。儘管一些專家認為此舉僅為俄方的虛張聲勢，但這仍是俄烏戰爭開始至今，俄羅斯就核武做出的最明確信號。



戰術核武是什麼？

「戰術核武」（tactical nuclear weapon）指的是那些用於戰場、以取得特定戰術成果為目標的核武器，而不是那些能夠摧毀一座城市的「戰略性核武」（strategic nuclear weapon）。外界對於俄羅斯究竟持有多少這類核武所知不多，因該軍事領域至今仍受冷戰延續下來的機密傳統所籠罩。

美國政府相信，俄羅斯約擁有2,000枚戰術核武，它們可以通過海、陸和空軍的各種導彈、魚雷和重力炸彈投放，也可以在運往目標攻擊地區後直接引爆，但至今尚未在戰場使用過。

目前，美國有大約200枚此類核武，當中半數部署歐洲的六個空軍基地，分佈在意大利、德國、土耳其、比利時及荷蘭。這些長約3.66米的B61核彈，當量（及產生同樣能量所需TNT炸藥的重量）從0.3至170千噸不等。相比之下，美國在1945年向日本廣島市投放的原子彈約為15千噸

1991年蘇聯解體後，美國做出巨大努力來將駐紮在白羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦的蘇聯核武器歸還給俄羅斯。此後，俄羅斯未宣佈在其境外部署任何核武器。

誰來決定發射核彈？

根據俄羅斯的對核原則，無論是戰術還是戰略核武器，都將由總統最終決定發射與否。

1991年蘇聯解體時，俄羅斯擁有約22,000枚戰術核武，而美國擁有約11500枚。這些武器大多已被拆除或有待拆除。俄羅斯剩餘未拆除的核武則儲存在至少30個軍事基地和發射井中，由國防部下屬的第12總局（12th GUMO）控制，而其總局長Igor Kolesnikov則直接向俄羅斯國防部長報告。

為了準備戰術核武打擊，普京很可能會與俄羅斯安全委員會的高層盟友協商，然後通過總參謀部下令，將彈頭與運載工具結合來準備發射工作。

有分析認為，由於普京無法預測美國反應，俄方的相關核政策或將出現變化。例如潛艦將出海、飛彈部隊會進入全面警戒狀態，而戰略轟炸機則將移動到基地內待命的位置，隨時準備起飛。