蔡英文晤麥卡錫　天空現「一個中國」橫幅　抗議人群場外發生衝突

台灣地區領導人蔡英文結束中美洲兩國行程後回程過境美國加州（California）期間，在美西時間4月5日上午，與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。

據台媒報道，兩人見面時，場外有一架小型飛機在天空中拖曳一條橫幅，上面標語寫著「One China！Taiwan is a part of China！（一個中國，台灣是中國的一部分）」



據報道，在蔡英文到場前，已有自發前來的華人在場外抗議，並高舉五星紅旗高喊「一個中國」「反制台獨」等口號。現場有台獨支持者手拿棍棒，擊打手持五星紅旗的華人與橫幅。

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洛杉磯當地時間5日上午10時左右，蔡英文抵達雷根圖書館時，天空一家小型飛機盤旋，後面拖著一條白底紅字的橫幅，上面標語為「One China! Taiwan is part of China！」

針對麥卡錫與蔡英文會晤一事，今日（6日），內地多部門發聲表達「一個中國，反對台獨」的嚴正立場。另外，中國駐美國洛杉磯總領館、中國駐紐約總領館、中國駐日本大阪總領館等中國駐外使館接連發聲，強烈譴責蔡英文過境美國一事。

在蔡英文29日剛剛抵達美國時，便有眾多美國華人華僑在群體集結抗議，手持「支持祖國統一」「反對蔡英文」「出賣台灣是民族罪人」等標語，揮舞中國國旗、高唱《歌唱祖國》，反對蔡英文借「過境」之名，竄訪美國等分裂行為。