日本新設「熊肉」自動販賣機　口感味道如何？業界代表妙答

日本《每日新聞》報道，日本對自動販賣機的喜愛仍在持續，販賣商品從泡菜到昆蟲零食無奇不有。而在東北的秋田縣，有台位於一處新幹線車站附近的自動販賣機正因銷售「熊肉」這項不尋常的產品而越來越受到歡迎。



這台自動販賣機位於秋田新幹線與其他火車停靠的JR田澤湖車站附近，就在田澤湖站前物產館「田澤湖市」店（田沢湖市（いち））入口不遠處。

根據報道，在當地捕獲的野生熊熊肉主要客層是新幹線列車的乘客，但似乎也有東京周邊的關東地區民眾發來詢問，想要透過郵購的方式購買。

從照片與報導敘述可見，自動販賣機展示了瘦肉與肥肉的照片，標語則寫著「24小時營業、月輪熊熊肉、250克2200日圓」。

這台自動販賣機販賣的熊肉來自當地獵友會成員在田澤湖市內山區捕捉到的熊，並且在肉品處理設施進行加工。

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自動販賣機則是在2022年11月時，由田澤湖市餐廳「蕎麥五郎」（そば五郎）的相關人士安裝，目的是讓當地產的熊肉成為秋田的土產。

報道指出，這台自動販賣機似乎平均一週賣出10至15包肉，但因為熊的狩獵季節有限，供貨有的時候會告罄。

「蕎麥五郎」的代表說，熊肉「味道順口，即使冷了也不會變硬。從燉煮到肉排，可以烹成各式各樣的菜餚享用」。

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