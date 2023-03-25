日本Twitter熱搜常客　「賽馬娘」人氣高漲　為老文化注入活力

不知道大家有沒有聽過《賽馬娘 Pretty Derby 》這款作品呢？這是一款角色名稱及特色皆借鑒了日本賽馬中的馬匹，並依此進行了創作故事的動畫、遊戲IP。而它也一度在2021年日本yahoo！中搜尋關鍵字的熱搜度上贏過了《寶可夢》（Pokemon），可見其魅力，到今年每當「馬娘」的手機遊戲有任何更新，馬娘的關鍵字肯定都是日本Twitter的霸榜常客，熱度依然不減。今天就讓我們一起來解析《賽馬娘 Pretty Derby 》會這麼具有吸引力的原因吧！



馬娘是部什麼樣的作品？

首先要來介紹的，俗稱「馬娘」的IP是一部什麼樣的作品。《賽馬娘 Pretty Derby 》是一部以賽馬為主題的日本原創動畫，也有相關的漫畫、小說、手機遊戲等衍生作品。該作品由著名遊戲公司 Cygames所屬的動畫公司 Cygames Pictures 製作，並且動畫於2018年4月首播。

▼▼▼馬娘到底吸引力何在？▼▼▼

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在馬娘作品中的最大特色是——各個長著馬耳的可愛少女，都是借鑒了現實日本賽馬界中的各個有名賽馬，同時也會在劇情及馬娘的人物塑造上去凸顯平時這些賽馬們的表現與歷史成績，讓一般的視聽觀眾更能去將馬娘和現實中的馬匹去作出連結。

同時，我們也可以在馬娘中窺見與校園日常運動作品相似的熱血要素。例如初期並不是特別優秀且充滿了各種問題，卻蘊含潛力的馬娘們在歷經各種努力，最終能在賽事中脫穎而出，並且於比賽中大放光彩熱血故事。

馬娘的魅力所在及吸引大量粉絲的關鍵

得最先提到的，就是馬娘和一般的影視作品的不同。這是一款以現實所存在的事物來做出了延伸及創作的作品。就好比今天和我們日常息息相關的人物忽然成為了某個作品的一部份時，自然會吸引你我的目光，進而去了解作品的細節。

而《賽馬娘 Pretty Derby 》更是將這塊優勢發揮得淋漓盡致，成功的將歷史上著名賽馬在各種賽事上的表現，巧妙的融合進故事中，並且打動人心。由於馬娘系列也推出了漫畫、動畫及遊戲的作品，原本被視為是中高年齡族群所關注的「賽馬文化」同時也吸引到了較為年輕的觀眾及玩家們加入，而馬娘精彩萬分的設計以及手機遊戲的推波助瀾，也讓許多中高年齡層的族群也進而接受了原本是次文化分野的「馬娘」——種種理由促使下，馬娘成為了一款同時坐擁了各個年齡層粉絲的作品。

由馬娘所引起的相互效應

就如同剛才所提到的，當各個年齡層的粉絲同時被一款作品給吸引時，就都會為了能夠更加了解這部作品而去接觸與這部作品相關的事物。中高年齡層的玩家藉此踏入了動漫畫及遊戲的領域，而年輕一代的觀眾及玩家們則因為受到馬娘的吸引而開始踏入賽馬的世界中。這也讓日本在2022年的賽馬券的銷售總金額來到了史上新高的518億日圓。

同時由於大量的粉絲湧入，也造成了各個社交軟體上開始湧出了大量關於馬娘以及與她們對應馬匹的故事等關鍵字的熱搜。這由不分老少的日本人喜愛一部作品所造成的效應，開始讓原先不同年齡層相距甚遠的興趣開始逐漸融合，造成了《賽馬娘 Pretty Derby 》遠比以往的其他作品而言，擄獲了更多粉絲的喜愛。這部作品也讓原先在興趣上有世代隔閡的日本人開始逐漸地走近，並且互相理解並尊重彼此的興趣。

《賽馬娘 Pretty Derby 》與日本的賽馬文化

其實，日本的賽馬文化的主要客群近年來已經由原先的年輕人變為了中老年人。在二十一世紀中蓬勃發展的娛樂產業讓年輕人有著更多的選擇，只留下了日本上一個世代的支柱們留在了陪伴他們無數時光的賽馬場中。

但是藉由馬娘這部作品，反倒開始讓賽馬這個娛樂文化走入了年輕人的世界中。大家會開始關注自己喜歡的馬娘是由哪一匹馬創作而生的，並且也愛屋及烏地開始去試著資助一些已經退休的馬匹，讓牠們在度過了忙碌的一生後能夠有個安詳的晚年，而不是在賽馬場經歷了輝煌的一生後便孤苦終老，因此馬娘粉絲的舉動也間接退動了賽馬制度的福利。

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透過動畫與遊戲，讓老文化再次注入活力

在二十一世紀中，全球都湧現了無數的娛樂產業，這也導致無論是日本或是台灣都有著許多過往興盛，但目前正逐漸凋零的娛樂及文化。剛才提到了《賽馬娘 Pretty Derby 》成功地讓日本的賽馬場重回了以往的繁榮，但是一想到要不是馬娘這部作品的話，日本的賽馬文化很有可能在幾年，或是幾十年後就徹底地從人們的記憶中消失，就不禁讓人感到些惆悵。

不過要是想去日本一睹賽馬文化，並且體驗一下賽馬場所帶來的活力及刺激的還是老話一句。小賭怡情，大賭傷身呀！

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