英國王室︱查理斯支持調查「黑歷史」　王室與奴隸制聯繫源自她

英王查理斯三世（King Charles III）4月6日高調表態支持調查王室「黑歷史」，即王室與奴隸貿易的聯繫，新人事新作風引起輿論關注。英國在奴隸販賣歷史佔據重要角色眾所周知，若說王室與奴隸貿易的聯繫，可追溯至黃金時代的女王伊利沙伯一世（Elizabeth I）。



這次事件始於英媒6日引述文件，指17世紀的英格蘭國王威廉三世（William III）擁有販運奴隸企業的股份後，白金漢宮發聲明表態稱，查理斯三世支持調查英國王室與跨大西洋奴隸制之間的歷史聯繫，作風有別於過去的英女王。

2023年3月29日，英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）對德國展開國事訪問，獲德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）伉儷迎接。（Reuters）

從歷史上看，英國固然是販賣奴隸的得益者，據英國國會網站，從1640年至1807年，估計英國把約310萬非洲奴隸運送到加勒比海、北美洲、南美洲的英國殖民地或其他國家。當時道德標準與現代甚為不一樣，將販賣奴隸視為可獲利的工具，如今查理斯支持調查王室與奴隸制的聯繫，又會查出什麼來？綜合《衛報》報道，王室與奴隸制的歷史聯繫始於16世紀。

1562年，英國航海家兼奴隸販子霍金斯（John Hawkins）在旅程上把非洲黑奴帶到貨船，並用他們來交易換取糖、薑等貨物，其旅程便是得到當時英女王伊利沙伯一世的支持。在這大航海時代，霍金斯1564年再度出海，更獲伊利沙伯一世資助一艘船隻。

伊利沙伯一世的畫像（英國政府網站）

1660年，查理二世（Charles II）與其弟約克公爵（Duke of York）、後來的詹姆士二世更是成立皇家非洲公司（Royal African Company，RAC），這間公司從事奴隸貿易，從1672年至1731年，從非洲販運逾18.7萬奴隸至美洲。不少奴隸的身體上更被印上DY的烙印，意思是約克公爵（Duke of York）。

在最新《衛報》揭露的文件中，則是講述在1689年至1702年執政的英格蘭國王威廉三世（William III），曾獲皇家非洲公司副總裁科爾斯頓（Edward Colston）轉讓當時價值1,000英鎊的股份，威廉三世繼而成為公司總裁，並從中賺取更多財富。

威廉三世當時的居所是肯辛頓宮（Kensington Palace），英媒指，此宮殿的繼任人、即18世紀的安妮女王（Queen Anne）更是加大英國在販賣奴隸的參與程度。

據查理斯三世在最新聲明形容，這是「我們過去最黑暗的日子、有關奴隸制的令人震驚的暴行，永遠玷污我們的歷史。」除了英國外，荷蘭政府2022年12月正式為奴隸貿易歷史道歉，國王隨後宣告調查「王室在殖民歷史上扮演的角色」，又指道歉是漫長旅程的開始，當地預計會投入資金建設奴隸制度博物館及提高民眾對奴隸制歷史的認識。