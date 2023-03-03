哈里梅根驚悉英女王所賜豪宅遭王室沒收　一文看清這懲罰有多殘酷

英王查理斯三世（King Charles III）在兒子哈里王子（Prince Harry）出版回憶錄的隔日，下令將哈里夫妻逐出英國王室名下的浮若閣摩爾宮。



由於哈里與梅根（Meghan Markle）再三消費英國王室，因此查理斯此舉也獲得卡米拉王后（Camilla）、威廉王子（Prince William）夫婦的支持。

不過這個決定卻也引起部分王室成員的不滿，那就是即將搬進浮若閣摩爾宮的安德魯王子（Prince Andrew）和他的女兒比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）、尤金妮公主（Princess Eugenie）。

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根據《每日郵報》報道，哈里王子與梅根稍早透過發言人表示：「的確已經收到要求搬出浮若閣摩爾宮的通知。」兩人也已著手計劃將英國豪宅內的物品搬回美國。

據悉，兩人對查理斯三世的這項決定感到非常震驚，因為浮若閣摩爾宮屬於王室名下，是已故女王伊莉莎白二世在他們結婚時賜給兩人居住的，而這也是他們在英國「唯一安全」的容身之處。

哈里王子2020年辭去高級王室成員身分後，英國內政部就不再派警察替哈里一家人維安。儘管哈里與梅根出門都會帶着私人保鑣，但是每次回到英國，他們的私人保鑣缺乏當地的執法權與情報優勢，會對哈里的安全造成疑慮，因此他仍希望在返英期間能擁有全天候的王家層級戒護，甚至因此開告內政部。

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由於浮若閣摩爾宮屬於王室溫莎莊園的保安範圍內，因此這個地方也是兩夫妻回到英國時最安全的地方，如今他們卻失去使用權，就好像被真正剝奪專門的王家維安，讓兩人備感震驚，認為這是一個殘酷的懲罰。

除了哈里夫妻外，王室成員也有人不滿查理斯三世的這項決定。

因為性醜聞被拔除榮譽軍銜的安德魯王子先前靠着母親英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世、伊莉莎白二世）每年定期從私人財產中分出的錢支付王家住所的租金與使用費。不過這筆錢目前已經由查理斯三世繼承，他也決定自4月起不再向弟弟提供該筆費用，沒錢付租金的安德魯只能被迫搬出現在的高級住所。

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不過查理斯三世已經承諾，要讓安德魯王子在哈里與梅根搬走後，住進浮若閣摩爾宮。儘管如此，安德魯王子仍然非常不滿這項決定，因為他原本的住處是擁有30間房間與私人泳池的高級住宅，但浮若閣摩爾宮卻只有5間房間。

他的2個女兒比阿特麗斯公主與尤金妮公主也十分不滿伯父查理斯三世的這項命令。

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