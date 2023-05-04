查理斯加冕・懶人包︱任務代號「金球行動」　7條Q&A看懂英王慶典

英王查理斯三世（King Charles III）加冕典禮5月6日將在倫敦西敏寺大教堂舉行。



這次任務被稱為「金球行動」（Operation Golden Orb），將比英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）1953年的加冕典禮規模更小更精簡，同時呈現出更多元的宗教信仰面貌。

英國廣播公司（BBC）也撰文整理出幾項關鍵問題。

1、加冕典禮是什麼？

「加冕典禮」是一種象徵性的宗教儀式，正式確認君主作為英國國教領袖的地位，並且標誌頭銜轉變及權力移交，具體行動包括把王冠戴在君主頭上等。

不過，君主不一定要接受加冕才能成為國王，愛德華八世（Edward VIII）就沒有加冕，查理斯則在女王伊莉莎白二世去世那一刻成為國王。

2、在哪裏舉行？

英國歷代君主的加冕典禮都在西敏寺大教堂舉行，並由坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持，這個傳統已經延續千年，第一位在此加冕的英國君主是征服者威廉一世，查理斯將成為第40位。

西敏寺大教堂是英國王室專屬禮拜堂，除了加冕以外，也見證婚禮及葬禮等重要時刻。

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3、加冕流程有哪些？

承認：君主站在有着700年歷史的加冕椅旁，由大主教介紹給教堂內的人們，全體高呼「天佑國王」並演奏號角。

宣示：君主宣誓維護法律和英國國教。

恩膏：君主脫下加冕長袍，坐上加冕椅，被大主教使用聖油塗抹手、胸部、頭部。聖油依照秘密配方調製，已知成分包括龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉與肉桂等。查理斯使用的聖油將不含任何動物成分。

授權：君主被授予代表宗教與道德權威的王室寶球，以及代表權力、正義和憐憫的君主權杖，最後由大主教戴上17世紀純金打造的愛德華王冠。

登基與致敬：國王從加冕椅起身移往王座。與此同時，大主教與王室成員跪拜致敬。

王后卡米拉也遵循相同的儀式。

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4、遊行路線怎麼走？

國王遊行（The King's Procession）：查理斯與卡米拉將在王家騎兵護衛隊陪同下，從白金漢宮出發前往西敏寺大教堂，途經林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch），繞過特拉法加廣場（Trafalgar Square）後，沿著白廳（Whitehall）穿過國會廣場（Parliament Square）。

加冕遊行（The Coronation Procession）：加冕儀式結束後，查理斯和卡米拉將乘坐馬車，在遊行隊伍護送下原路返回白金漢宮，之後與王室成員在白金漢宮陽台露面。

5、誰會出席？

加冕典禮屬於國事活動，因此來賓名單由政府控制。除了英國王室成員、首相及上下議院代表、全英850名民間慈善領袖之外，來自世界各地的國家元首及王室成員也受邀出席，包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、日本王儲文仁親王夫婦等。中國則是國家副主席韓正。

最受矚目的哈里王子（Prince Harry）已經確定會從美國飛回英國參加典禮，這是他1月出版爭議回憶錄《備胎》（Spare）之後首次與王室家人同框，但妻子梅根不會出席。

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6、由誰買單？

加冕典禮屬於國事活動，因此由英國政府負擔開支，儘管因為生活成本危機面臨更大壓力，但唐寧街預計將此儀式當成重要外交機會。

7、英國還有哪些活動？

白金漢宮已經宣布周末舉行一系列活動，邀請民眾舉辦街頭派對，鼓勵參與地方志願活動。

英格蘭和威爾斯的酒吧及夜店也宣布5日、6日延長營業2小時。溫莎堡5月7日晚間舉行音樂會，同時在電視上直播。

5月8日雖是周一，但全國放假一天。

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