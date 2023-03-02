英國王室︱哈里梅根證實被要求遷出浮若閣摩爾宮
撰文：張子傑
出版：更新：
英國傳媒日前報道，英王查理斯三世（King Charles III）要求哈里王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）離開英國居所浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），哈里夫婦的發言人3月1日證實收到有關要求。
天空新聞（Sky News）報道，哈里和梅根的發言人證實，他們接獲遷出浮若閣摩爾宮的要求，但沒有透露原因。
英國多個傳媒2月28日傳出查理斯三世向哈里夫婦下「逐客令」，《太陽報》引述內部人士指「這肯定是意味哈里和梅根在英國的時代結束了」。
報道談到在哈里推出回憶錄《Spare》（備胎，暫譯）後，查理斯就開始著手把哈里梅根逐出浮若閣摩爾宮，白金漢宮已向哈里夫婦發出「驅逐通知」，令他們別無選擇，被迫遷出目前在英國的唯一住所。
哈里王子在回憶錄大爆自己與查理斯、威廉王子之間不和的更多細節，指曾遭兄長威廉打傷，又稱自己與兄長曾勸父親查理斯別娶卡米拉等，回憶錄內容也涉及梅根與王妃凱特的失和事件。
查理斯為何把哈里梅根逐出浮若閣摩爾宮？
據英媒引述消息人士報道，在哈里推出回憶錄後，查理斯就開始著手把哈里梅根逐出浮若閣摩爾宮。
浮若閣摩爾宮是什麼地方？
這座浮若閣摩爾宮背後有不少歷史故事，最初興建時，有一位王后到這裏逃離宮廷、暫時避開舉止瘋狂的國王；至後來，維多利亞女王的密友、印度男僕卡里姆（Abdul Karim），也是入住此宮，且女王經常到此探訪。