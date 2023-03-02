英國王室︱哈里梅根證實被要求遷出浮若閣摩爾宮

英國傳媒日前報道，英王查理斯三世（King Charles III）要求哈里王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）離開英國居所浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），哈里夫婦的發言人3月1日證實收到有關要求。



天空新聞（Sky News）報道，哈里和梅根的發言人證實，他們接獲遷出浮若閣摩爾宮的要求，但沒有透露原因。

英國多個傳媒2月28日傳出查理斯三世向哈里夫婦下「逐客令」，《太陽報》引述內部人士指「這肯定是意味哈里和梅根在英國的時代結束了」。

英國王室：浮若閣摩爾宮位於英國溫莎區（Getty Images）

報道談到在哈里推出回憶錄《Spare》（備胎，暫譯）後，查理斯就開始著手把哈里梅根逐出浮若閣摩爾宮，白金漢宮已向哈里夫婦發出「驅逐通知」，令他們別無選擇，被迫遷出目前在英國的唯一住所。

哈里王子在回憶錄大爆自己與查理斯、威廉王子之間不和的更多細節，指曾遭兄長威廉打傷，又稱自己與兄長曾勸父親查理斯別娶卡米拉等，回憶錄內容也涉及梅根與王妃凱特的失和事件。