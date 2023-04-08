泰國自由行注意︱清邁成空氣污染最嚴重城市　政府促居家辦公

泰國北部清邁（Chiang Mai）空氣污染惡化，空氣質量指數星期五（4月7日）再次飆升到危險水平，當局敦促民眾居家辦公，盡量不要外出。



受森林野火、工業排污、不利天氣和農民「燒芭換耕」活動等因素影響，泰國過去幾個月來一直籠罩在煙霾中，其中北部地區情況尤其嚴重。

由於林火減少，加上豪雨，泰北空氣污染問題本週較早時有所緩解，但煙霾星期五再次惡化。

根據瑞士空氣潔淨科技公司IQAir的數據，清邁7日的空氣質量糟糕，空氣中的懸浮顆粒PM2.5濃度比世界衛生組織定制的安全水平高了66倍多，成了全球空氣污染最嚴重的城市，排在常年受空氣污染問題困擾的印度首都新德里和巴基斯坦城市拉哈爾之前。

▼IQAir網站把清邁4月7日的空氣質素定為「非常不健康」級別▼

清邁府的府尹尼拉（Nirat Pongsitthavorn）發表聲明，敦促清邁民眾不要外出，並在家辦工，以「保護自己並減少懸浮顆粒PM2.5對健康的影響」。

泰國公共衛生部說，自2023年以來，已有近200萬名泰國人患上與空氣污染相關的疾病。

本文獲《聯合早報》授權轉載

