泰國自由行注意｜熱浪來襲　曼谷體感溫度飆至50.2°C有中暑危機

熱浪席捲泰國，多地溫度急飆。泰國氣象局（Thai Meteorological Department）數據顯示首都曼谷4月6日體感溫度高達攝氏50.2度，已屆危險水平。網站顯示，當天曼谷氣溫達攝氏37度。



位於曼谷東南部邦納區（Bang Na）的體感溫度最高，其次則是春武里府蘭乍邦（Laem Chabang）的49.4度，布吉島（Phuket）的47.9度、四色菊府（Si Sa Ket）的41.5度和碧差汶府（Phetchabun）的40.6度。

來到晚上泰國曼谷可能會較日間清涼一些。圖為2023年3月25日，曼谷黎明寺（鄭王廟）在地球一小時前燈火通明的一刻。（Reuters）

根據泰國當局所提供指引，攝氏32到41度屬於警戒水平，41度到54度屬於危險水平，54度以上是非常危險水平。

報道也補充稱，人們長期在41度到54度之間曝曬，可能會出現肌肉抽筋或中暑。

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