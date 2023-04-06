泰國徵兵「13女神」報到顏值頂天如選美 網民驚嘆：比真女人更靚
撰文：TVBS新聞網
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泰國徵兵現場除了男性外，還有不少「女神」出現。
知名粉專「泰國清邁象」分享近年最美的免役三性（第三性別），網友看完紛紛驚呼：「這入伍會暴動」、「看來泰國的兵單不讓人失望」、「每個都超漂亮」。
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「泰國清邁象」在粉專分享13張正妹的照片，透露4月是泰國的役男抽籤當兵月：「以下是近年最美的免役三性，喜歡那一位呀？」
不少人震驚直呼，「真的比女人還要美」、「小孩才做選擇」、「當男生認真起來的時候，就沒有女人的事了」、「都比我漂亮怎麼回事」、「大型選美現場」、「要不是拿著驗退單，還真的很難相信是男生」。
其中第一位變性人（圖輯第一位）被最多人點名，「第一個贏爆了」、「第一名超美」、「第一位坐下」。
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至於變性人到底要不要當兵？據泰國法律規定，年滿21歲役男要抽籤決定當兵與否，所以變性人也要到徵兵單位報到。
只不過完成變性手術的男性可以拿出「醫療證明」免役，而現場也會有醫生檢查是否做過變性手術，所以每年徵兵現場才會看到許多「漂亮正妹」現身。
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