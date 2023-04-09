以軍反擊　空襲敘利亞軍隊駐地

以色列和敘利亞的衝突再次升級。以色列軍方發聲明稱，為回應敘利亞新的火箭彈攻擊，以軍空襲敘利亞軍隊駐地、軍事雷達系統以及敘軍使用的炮台。



路透社報道，以色列軍方指控敘利亞在星期天（4月9日）凌晨朝以色列領土發射三枚導彈後，作為回應他們正在炮襲敘利亞的部隊基地。

以色列軍方在一份簡短的聲明中說：」這次打擊是針對（敘利亞）向以色列領土發射火箭彈的（回擊）」，指以軍還使用一架無人機來瞄準發射火箭彈的飛機。

敘利亞國防部隨後在臉書發文承認，對以色列南部發動導彈攻擊，並攔截部分導彈。

以軍說，敘利亞共發射6枚火箭彈，其中1枚火箭彈落在戈蘭高地北部一座農場的空地上，該地區啟動防空警報。由於預計火箭彈將落入空地，軍方未啟動「鐵穹」防禦系統進行攔截。

另據以色列媒體報道，這起事件未造成傷亡。另外2枚火箭彈分別落入敘利亞和約旦境內。

戈蘭高地位於敘利亞西南部、以色列東北部一塊長約1200平方公里的狹長地帶。以色列在1967年第三次中東戰爭中佔領這一戰略要地，實施控制和管轄，拒絕歸還敘利亞。但國際社會不承認該區域為以色列領土。

本文獲《聯合早報》授權轉載

