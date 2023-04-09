以色列反司法改革示威踏入第十四週　同時受外患夾擊

以色列反司法改革示威踏入第十四週，數以萬計示威者4月8日在全國多地抗議。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府同時受包括以巴衝突、以及敘利亞與黎巴嫩火箭彈攻擊在內的外患夾擊。



反對者批評，以色列的司法改革法案會加強對司法任命的政治控制，並限制最高法院推翻政府決定或國會制定法律的權力。示威者8日在特拉維夫（Tel Aviv）抗議法案，他們為7日遇襲的受害者祈禱。

特拉維夫和約旦河西岸（West Bank）7日發生襲擊。特拉維夫7日發生汽車襲擊，一個海濱公園附近有一架汽車撞向人群，一名35歲意大利男子喪生，另有7人受傷。約旦河西岸7日有槍擊案，一對擁有英國和以色列雙重國籍、現年20多歲的姐妹死亡，她們48歲的母親受重傷。

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以色列同時受外患打擊。以色列軍警與巴勒斯坦民眾5日在耶路撒冷聖殿山的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）發生兩次衝突。以巴其後分別向對方發動空襲及射火箭彈。

以色列軍方6日稱，當日有34枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列。以色列為報復，在6日晚間出動戰機，對加沙（Gaza）地帶發動空襲，以方7日凌晨向黎巴嫩和加沙地帶發射導彈。

以軍8日說，當晚有3枚火箭彈從敘利亞南部射向以色列佔領的戈蘭高地（Golan Heights）。以方其後空襲敘利亞軍隊駐地。