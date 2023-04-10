評解放軍環台軍演　亞媒比外媒「肉緊」：美中軍事緊張暴漲

中國解放軍東部戰區4月8日至10日完成環台戰備警巡和「聯合利劍」演習各項任務，稱是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。以下是香港01整理外國媒體對軍演的報道與評論要點：



韓國《朝鮮日報》駐北京記者10日報道，是次軍演顯示美中軍事緊張指數暴漲，變得愈發不可受拾。文中指軍演規模堪稱史上最高水平。

記者也在內文引述台灣及中國大陸專家分別稱，解放軍出動山東艦的反映武力軍事規格比佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西或佩羅西）訪台後的那一次更高，以及山東艦能有效遏制外國對台支援。

解放軍環台軍演：圖為2023年4月8日在福建省福州附近進行的軍事演習中，士兵們站在一艘中國軍艦甲板上。福州距離馬祖僅約50公里。（Reuters）

新加坡《聯合早報》10日以《台灣臨近關鍵抉擇時刻》為題發布社論，談及是次環台演習。

內文稱台2024年舉行大選，哪一派勝出，不僅對台灣，對區域和平穩定的意義也極其關鍵，這一切對台選民政治智慧構成最嚴峻的考驗。他們最終須在「和平」與「自主」的兩難之間做出抉擇，而且做決定的時間愈來愈顯得緊迫。

該報稱台灣民眾如一如既往讓黨派利益凌駕於台灣的集體利益之上，不斷在人為製造的假分歧和假議題虛耗空轉，就有可能一步步走向兵凶戰危，並殃及區域和平穩定。

解放軍環台軍演：圖為2023年4月8日在福建省福州附近進行的軍事演習中，一艘中國軍艦朝岸開火。福州距離馬祖僅約50公里。（Reuters）

美國《紐約時報》10日稱，中國這次軍力展示與2022年8月佩洛西訪台的軍演如出一轍。但跟那次相比，中國這次的回應——至少在最初——似乎更為有限。該報指出，因着眼於台灣和國際反響，中國大陸似乎正試圖調整它對「蔡麥會」的回應。

該報稱，是次演習也是中國大陸長期努力的一部份，目的是說服台灣民眾在北京統治下與大陸實現統一不可避免，並警告向台獨邁進可能會導致戰爭。

馬克龍訪華：圖為2023年4月7日，法國總統馬克龍訪問中國廣州中山大學時發表演說。（Reuters）

美國《華爾街日報》以《馬克龍台灣議題犯大錯 削弱嚇阻中國的力量》為題發表社論，稱法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯作馬克宏）訪華期間進行的專訪內容，顯示他在台灣及烏克蘭議題上犯了大錯。

該報指他想要成為21世紀的戴高樂（Charles de Gaulle，法國前總統），包括使歐美保持距離。但他與中國國家主席習近平會面後，選擇在上個週末宣揚戴高樂主義，是個糟糕的時機。

社論指馬克龍希望美國援歐對抗俄羅斯，但他顯然對中國在太平洋地區的「侵略行徑」矢言保持中立。

該報批評他的無益言論將削弱美國和日本在西太平洋地區對中國的威懾力量，同時會鼓勵一些美國政界人士；那些人希望減少美國對歐承諾以加強抗中。

社論最後寫道，如美國總統拜登（Joe Biden）夠清醒，他應打電話給馬克龍，問他是否試圖使特朗普（Donald Trump）再當美國總統。

解放軍環台軍演：圖為2023年4月8日在福建省福州附近進行的軍事演習中，士兵們站在一艘中國軍艦甲板上。福州與馬祖相距約50公里。（Reuters）

法國《世界報》（Le Monde）引用新加坡南洋理工大學的中國軍事專家查爾（James Char）為法媒做的分析說，是次演習不會有2022年8月出現的那種程度的緊張升溫。

該報也稱，中國為了和歐洲建立更好關係，待到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）結束在中國的國事訪問後才啟動是次演習。

法國《費加羅報》（Le Figaro）10日稱，台國防部9日在台灣島周邊偵測到9艘中國戰艦和58部中國戰機，報道的標題是《中國模擬對台灣關鍵目標的襲擊》。