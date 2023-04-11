韓國政府否認遭美國監聽　被批為免損害美韓關係「連抗議也不敢」

美國機密文件泄漏事件，揭露了美國對盟友的監聽計劃，包括韓國國家保安室就應否向烏克蘭提供武器的監聽記錄。韓國政府4月11日表示文件中的監聽的訊息為「偽造」，並否定總統府遭監聽的可能，強調美韓同盟不會受事件影響。有韓媒批評尹錫悅政府這種低姿態讓人訝異，為免損害美韓聯盟「連抗議也不敢」。



《韓民族日報》分析指出，這是因尹錫悅即將在4月末發問美國，為突顯美韓同盟，希望把竊聽風波的影響降至最低。但尹錫悅的回應與過去同樣遭美國監聽的其他國家差異甚大，2013年斯諾登的稜鏡計畫（PRISM）曝光後，德國、法國、巴西等國出了強烈抗議，時任德國總統默克爾（Angela Merkel）在歐盟岸會上公開抗議，批評不能容許盟國之間發生監聽這種事。

圖為3月3日，美國國防部，五角大樓的俯瞰圖。（Reuters）

韓國政府亦因此為總統辦公室，國防部等進行改裝，增加防監聽裝置等，但仍發生這次事件。有評論認為這是尹錫悅政府把總統府從青瓦台遷移至龍山之故。

韓聯社引述總統府發言人指出，龍山總統府同樣有防監聽裝置，因此不存在因總統府搬遷而降低保安能力之說，批評這些言論「只是政治攻擊」。

對於總統府態度，不僅在野黨，就連執政黨也提出了批評。國民力量黨的前議員劉承旼批評尹錫悅政府是「卑躬屈膝」，現任國會議員的河泰慶指政府應向美國政府提出抗議並要求道歉。

共同民主黨黨魁朴洪根表示，政府應立即要求美國政府提供有關報導的真偽和機密檔的明確資訊；正義黨黨魁李貞味表示，政府似乎是在看美國的臉色，應立即要求美國政府查明事實並道歉，防止類似事件再次發生。

美國監控全球不是新鮮事

韓國《朝鮮日報》發表評論文章，指與其執着於美國有否監控韓國，應自身強化防止監聽的技術，避免事件發生。因國家間的監控不是新鮮事，這也是今天情報世界必然發生的事。以美國為首的「五眼聯盟」就是在全球搜集情報，會認為因為同盟國就不會被監聽是「愚昧」的。

因此韓國政府應汲取事件教訓，強化自身反監聽能力，甚至開發更強的監聽和間諜技術。