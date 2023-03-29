壽司郎舔豉油少年人間蒸發　鄰居曝下場超慘　母親天黑才敢去買餸

自2023年始日本迴轉壽司店發生的一連串惡作劇在網上鬧得如火如荼。當中在壽司郎舔豉油瓶的男生成為眾矢之的，受盡各方批評。最近有日媒採訪少年的家人了解他們的近況，有鄰居就透露自離事件爆發後約2個月都沒有見過少年的身影……



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1月下旬，一名17歲少年在壽司郎分店舔豉油瓶、將口水沾在其他客人壽司上的影片瘋傳。不衛生的惡作劇令壽司郎母公司的股價一度大跌，表明將嚴正追究民事及刑事責任。少年在網上受到網民激烈批評、「起底」，事件亦受媒體廣泛報導。日本雜誌《女性自身》日前走訪少年的家，希望了解事件最新進展及他的近況。

少年母親回答有關訴訟情況的問題時指「甚麼都不能談論」，相信是因進入法律程序後須遵守保密義務。被問到對網上過激的批評有何看法時，她表示「本來就是我們有錯在先。這只是做了壞事的結果，我們也覺得是無可奈何」。而至於少年今後的打算，她表示他們暫時還沒有想那麼遠、沒有任何進展。指兒子仍在「深切反省中」，又為不能回答記者的問題而低頭道歉。

有附近的鄰居接受訪問時指，少年的父親因為擔心兒子好像曾帶過他一起去上班，「但少年基本上一直都在家中，至少應該未曾一個人出門。自那次事件以來就沒再見過他的身影」。有另外受訪的居民就表示，「媽媽去買東西的時間都是日落、周圍天黑，快閉店的時間才出門」。而支持少年似乎亦令母親心力交瘁、滿臉皺紋，「本來媽媽係超級美女，但係呢1個月左右暴瘦、面色很差，好像變了另外一個人，非常憔悴」。

（《夏空》劇集截圖）

雖然他們一家人現在避開外人的目光生活，但事件發生前他們是受到好評的一家。鄰居指少年是一個「乖乖仔」，從來未見過他向父母頂嘴。平常他們亦會主動幫鄰居一起下田工作，全家都非常樂於助人，嘆到「為何會搞成這樣？」。希望少年能在身邊人們的支持下踏上更生之路吧。

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