AI人工智能成解密工具　研究指51%常規密碼可在1分鐘內被破解

如果你認為你有一個強大的密碼，現在是時候再想想了。網絡安全公司Home Security Heroes的一項新研究顯示，人工智能（AI）可以多麼迅速和容易地破解你的密碼。統計顯示，51%的普通密碼可以在不到一分鐘內被破解。



+ 12

安全研究人員使用了PassGAN，一個基於生成對抗網絡（GAN）的密碼生成器。PassGAN和其他密碼生成器不同，因為前者不依賴人工密碼分析。相反，PassGAN模型，正如其名稱所暗示的，利用GAN從真實的密碼泄漏中學習，並生成你可能使用的現實密碼。GAN是一種機器學習（ML）模型，它將兩個神經網絡（生成器和判別器）相互對立，以提高預測的準確性。

簡而言之，生成器產生假數據以欺騙鑑別器。同時，鑑別器的工作是將真實數據從生成器創建的假數據中識別出來。這變成了一場貓捉老鼠的遊戲，兩個網絡都從不斷的爭論中獲益。生成器不斷改進，以構建更好的假數據，而鑑別器則在區分真實數據和假數據方面變得更好。

Home Security Heroes向PassGAN提供了來自RockYou數據集的15,680,000個常用密碼來訓練該模型。該公司在實驗中排除了短於四個字符和長於18個字符的密碼。

對於那些從未聽說過RockYou的人來說，它是MySpace或Facebook等流行社交媒體平台的小部件開發商。駭客在2009年入侵RockYou，竊取了超過3200萬用戶的數據，因為該公司在一個未加密的數據庫中存儲數據。RockYou的數據集最終成為訓練ML密碼破解模型的一個流行選擇。

多年來發生了許多數據泄露事件，受害者包括Facebook和Yahoo。因此，有大量的個人數據集用於訓練密碼生成器，如PassGAN。更多的數據等於為培養人工智能提供了更多的素材。

延伸閲讀：Windows 10/11內置截圖工具會洩私隱 微軟建議大家用第三方軟件

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】