從美國泄密情報內容看其「中國焦慮」

美國機密情報疑似泄密事件鬧得沸沸揚揚。據安邦智庫（ANBOUND）的研究人員評估，從媒體披露的訊息看，這些泄密訊息應該屬實，不過絕大部分訊息都是美國情報部門進行的例行情報評估。



這些流傳於網路上的疑似美國機密情報，有不少涉及中國的內容。包括：

（1）美國將中國認定為「對國際秩序最嚴重的長期挑戰」。

（2）美國情報機關擔心中國會在今後為俄羅斯提供支持。CNN在查閲了總共53份疑似泄密美國情報後指出，其中多份文件包含了美方蒐集中國動向訊息的方式；美方尤其擔心中國有可能會積極介入俄烏戰爭。

其中一份文件寫道：「如果烏克蘭打擊深入俄羅斯腹地的目標，中國就有可能將其認定為譴責北約為侵略者的契機；假如中方認為這是性質嚴重的攻擊，也可能提高對俄羅斯的支持力度。……如果烏克蘭襲擊的是具有高戰略價值的地點或者俄羅斯高階官員，中國就會更為強烈地做出反應，從而擴大對俄羅斯的物質援助。」

美軍情密件外泄：美國聯邦調查局（FBI）2023年4月13日拘捕一名國民警衛隊機師，指控他未經授權而移動、保留、散布國防機密資訊。他是年僅21歲的男子特謝拉（Jack Teixeira）。圖為路透社取得美國電視台WCVB-TV的影片截圖，可見FBI人員已拘捕他。（Reuters）

（3）中國軍力的不斷提升也引發美方的高度擔心。一份「泄密文件」注意到，2月25日中國對正在研發中的東風27高超音速中程彈道導彈進行了試射，認為其極有可能具有穿透美國反導系統的能力。

文件指出，此類具有高超音速滑翔體彈頭的導彈能夠以五倍音速飛行，且能夠中途改變飛行軌跡從而難以被攔截。還有一份文件注意到，中國海軍最新的075型兩棲攻擊艦首次部署到了外海。

（4）中國的海外經濟活動也受到美國關注。「泄密文件」內容包括：約旦在中企未能獲得該國5G建設合同後，向中方保證有意繼續保持經貿關係。尼加拉瓜正與一家中資企業就深水港建設事宜進行談判。

該情報稱，尼加拉瓜可能會用港口海軍准入權來換取中國投資。不過同一條情報稱，中國未曾表示希望在尼加拉瓜獲得海外基地或者軍事准入權。中國官方暫未對疑似泄密美國情報做出任何回應，如果屬實，顯示在調整對華戰略的背景下，美國的「中國焦慮」在不斷加深。

本文原載於2023年4月13日的安邦智庫「每日經濟」專欄

