習近平晤盧拉：從戰略高度引領和開闢新時代中巴關係

中國國家主席習近平4月14日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的巴西總統盧拉舉行會談。



習近平歡迎盧拉總統訪華，他指出中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西關係，將中巴關係置於外交優先位置。

他稱盧拉是中國人民的老朋友，長期關心和支持中巴友好事業，曾推動兩國關係實現跨越式發展。他願與他一同從戰略高度引領和開闢新時代中巴關係新未來，給兩國人民帶來更多福祉。

習近平強調稱，在新征程上，中國着力推動高質量發展，加快構建新發展格局，推進高水平對外開放，將為包括巴西在內的世界各國帶來更多機遇。他相信，持續健康穩定發展的中巴關係必將為地區乃至世界的和平穩定和繁榮發展發揮積極而重要的作用。

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根據行程，他14日早上於北京人民大會堂與全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際會面，其後到天安門獻花。他與工會領袖見面後，返回人民大會堂與國務院總理李強會面後，國家主席習近平將為盧拉舉行歡迎活動，當中包括見證大約20項合作協議的簽署儀式，雙方之後會閉門會談，習近平亦會設宴款待對方。

盧拉12日抵達中國，13日訪問上海，參觀了電訊商華為在上海的總部。還出席儀式見證巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）就職金磚國家新開發銀行行長。盧拉致詞時表示，「金磚銀行」有能力創造與世界相關的社會和經濟變革 。

巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）13日與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面時，王毅稱習近平與盧拉即將舉行的戰略性會晤，將產生世界性影響。