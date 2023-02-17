氣球事件接近尾聲　北京需進一步反思輿論戰得失

目前，氣球事件已經接近尾聲。美國總統拜登（Joe Biden）2月16日首次就近期擊落的一系列高空物體發表講話稱在北美上空被擊落的3個物體不是間諜氣球，也與中國無關，很可能「與私營公司、娛樂或研究機構有關」。他期待與中方通話，討論氣球事件。

《華盛頓郵報》2月14日援引多位匿名美方官員的話指出，在大西洋上空被擊落的中國氣球可能是意外飛入美國空域 。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）2月14日亦表示 ，沒有跡象表明，美國軍方上周末擊落的三個飛行物與所謂「中國間諜活動」有關，它們可能「與商業或研究實體有關，因此是無害的」。

美國2月5日擊落中國氣球後，當局派員到南卡羅萊納州對開海面打撈氣球殘骸。（Reuters）

美國開始主動降温，和慕尼黑安全會議期間，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）可能和中央外事辦主任王毅會晤有關。

但是另一方面，中國全國人大外事委員會2月16日在聲明中批評美國眾議院通過決議案譴責中國氣球侵犯美國主權， 是刻意渲染中國威脅，純屬惡意炒作和政治操弄。

美國軍方擊落中國氣球後，眾議院早在2月9日在無人反對的情況下通過法案，指中國氣球公然侵犯美國主權。為什麼中國全國人大的立場闡明直到2月16日才姍姍來遲？是中國要繼續發力反擊，還是中國的輿論反擊本身是滯後的？

2月15日中國外交部記者會答問實錄節選。（中國外交部官方網站截圖）

事態發展到今天，除了中國外交部新聞發言人曾在記者會上指美國氣球十多次進入中國領空，其他細節的內容所涉甚少 。氣球到底是哪個企業的，原定路線是什麼，在飛行過程中是否失去了追蹤和控制，都不得而知。

中國外交部發言人多次回答媒體記者們對於氣球事件的提問。以2月15日的答問為例。大多都是立場介紹。美國的過度發揮有目共睹，中方的答非所問也是顯而易見的。關於此事的最基本訊息的傳播缺失是中國在這場輿論佔中很難佔據上風的關鍵。

氣球事件註定只是中美關係發展過程中的小波折。但是中方在此次輿論戰中的得失值得進一步覆盤反思。