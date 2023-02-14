中美氣球事件 ｜美國繼續「演」 什麼變化最值得被看見？
不到10天，美國空軍用導彈打氣球，已經打了四次。第一次，2月4日，在大西洋上空擊落中國的民用飛艇；第二次，2月10日，在阿拉斯加上空，擊落一不明飛行物；第三次，2月11日，在加拿大上空，擊落一不明飛行物；第四次，2月12日，在五大湖上空，擊落一不明飛行物。第一次，確實是中國的民用飛艇，後面幾次，都不知道具體是什麼。但相信如果與中國相關，美國早就應昭告天下。
氣球事件，說實話，本不應是話題。正如，2月13日，中國外交部記者會上發言人汪文斌所說的那樣，美方的「氣球」非法進入別國的領空，並不是什麼稀罕事。僅去年以來，美方的高空氣球未經中國相關部門批准，就10餘次非法飛越中國的領空。不僅是美國，其實各國發生類似事件都不在少數，但基本上都會「息事寧人」，溝通低調處理。
如今，中美在氣球事件上針鋒相對，很顯然是美國對華的一次輿論戰行動，非常符合美國的對華輿論戰套路。什麼套路呢？首先是利用美國強大的議題設置能力，對中國做得好的的一律不報，不好的加倍放大報道；二是煽動中國威脅論，無論什麼議題，最後都能給引導到中國威脅論上，這也就是俗稱的「帶節奏」；三是先入為主，無論什麼議題，都先定性，中國永遠都是邪惡的一方，中國的發展永遠都是有代價的。
此次在氣球事件中，就是美國對華輿論戰的經典套路。美國先給它定性，說這個東西是個間諜氣球，各種「spy balloon」之類的詞彙滿天飛，先入為主。爾後第二步，是設置議題，營造出對抗的氛圍，從上到下大肆宣揚，說這是中國的「入侵」，國務卿布林肯也不失時機地蹦出來，說是中方推遲對華訪問的時機，火上添了一把油。最後一步則是出動戰鬥機擊落氣球，順帶渲染了一把中國威脅論，昭示了一把美國軍力的強大，正義又戰勝了邪惡。美國人民最愛看的就是這個戲碼。做戲做一套，秀給國民看。
有些評論認為，中美氣球事件，是一次「斯普特尼克時刻」（Sputnik Crisis）！還記得，2021年10月，中國有一次例行的航天器試驗，就曾被美國大肆炒作為「可攜帶核彈頭的高超音速導彈測試」。美國參聯會主席米利（Mark Milley）當時就說，這是中美的「斯普特尼克時刻」。
什麼是「斯普特尼克時刻」？1957年，前蘇聯斯普特尼克一號人造衛星率先上天，美國上下震驚到了恐慌的地步。因為這意味中，美國在太空探索領域被蘇聯反超了，或者說，美國自二戰後賴以爭霸的科技優勢，被蘇聯反超了。所謂的「斯普特尼克時刻」，就是美國作為霸主的優越感和安全感被挑戰了。
這幾年，美國媒體上頻繁出現了各種「斯普特尼克時刻」——中國試射「高超音速導彈」，「斯普特尼克時刻」來了！中國創新數據超越美國，「斯普特尼克時刻」來了！中國的製造業供應鏈更有優勢，「斯普特尼克時刻」來了！......
這次「中國氣球事件」，又是一次「斯普特尼克時刻」。怎麼就被定性為改變歷史的「時刻」呢？這是因為，中國氣球公然「入侵」了美國本土，而這「徹底改變了美國人的安全感」。
共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）說，這次的氣球事件是中國精心策劃的，因為拜登要發表國情咨文演講，中國就是算着日子，故意要給拜登一個難堪……美國不僅是政壇上下，媒體、輿論界，甚至國民都大談這個「氣球」。從美國的角度來說，面對一個被認為更主動「侵犯」美國的中國，一個被認為在五大洲都布有「氣球艦隊」的中國，一個被認為有「稱霸全球計劃」的中國，美國人「絕對安全」的觀念已經不復存在了。是很荒誕，如何美國的「安全感」會被一個氣球如此被輕易打散？要不然就是「演戲」，大家都「裝一裝」，達到某種政治訴求，不然這背後反映的，就是美國對中國的那種無所不在的焦慮，順着這種焦慮展開想象，中國當然就是「邪惡且無所不能」的。
還有人評論認為，中美氣球事件，可能是中美關係演變過程的重要里程碑，或者說轉折點。這顯然也是說重了。這個事情的分量也沒有那麼重。能具體影響到中美關係的什麼呢？其實都不能。可見的，不過是影響了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的對華訪問。
但中國外交部說了，「中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」話裏話外就七個字：你作吧，我不在乎！
從去年中美元首G20期間在峇厘島會晤後，「布林肯訪華」就一直是美媒熱炒的話題，但中方一直是冷處理。中國外交部的這個表態，至少釋放了兩層意思——
其一，布林肯訪華，更像是一場美國主動尋求的訪問，中國是無所謂的態度。你來，我們歡迎。不來，也就不來。其二，一個「氣球」的摩擦，中美雙方現有的溝通渠道居然都解決不了，直接導致了這樣一場國家級規格的訪問被「無限期推遲」。這說明在當前的中美關係下，布林肯的對華訪問，並沒有承載什麼大的使命、沒有什麼亟待對話的問題，或者說沒有非來不可的意義，形式大於內容，不然也不會一言不合就變卦了。
聯手日荷發起對華半導體設備禁運、拉攏印度在供應鏈上對華脱鈎、在菲律賓增加4個軍事基地、前印太司令要訪問台灣......這種情況下，對布林肯訪華，北京還能有什麼期待？所以反過來，又證實了第一點的說法：布林肯是否對華訪問，北京是無所謂的。既然北京認為無所謂，之前熱炒布林肯訪華也好，而後藉着「氣球事件」單方面取消訪華也好，不就是美國的一廂情願麼？又如何有有中美關係里程碑之重呢？
整個中美氣球事件，美方一直在「演」，「演」給想看戲的人看，也是一套標準輿論攻勢，也沒有新意，但就是符合看戲的人的胃口。雖然，中方面對老套的輿論戰，本應可以應對的更好，但顯然沒有抓住機會。不過，中美「過招」已經越來越駕輕就熟，美國還想故技重施，也是想多了。