岸田文雄遇襲　日本內閣秘書長指示警方加強保安

日本首相岸田文雄4月15日在和歌山市出席拉票活動時被投擲爆炸品，所幸並無受傷。事件發生在日前首相安倍晉三遇刺後僅9個月，有關政界人物保安問題再度引發爭議，政府備受壓力，對近期將須頻頻出席活動的岸田也加強保安。



日本內閣秘書長松野博一15日稱已指示警方提升保安工作，並強調，政府將採取一切必要措施，確保即將在廣島舉行的七國集團（G7）峰會的安全措施滴水不漏。

他還說，政府將等待警方的調查結果，然後才對疑犯的潛在動機評論。

星期六（4月15日）上午11時25分左右，岸田文雄正準備在和歌山市的雜賀崎漁港發表助選演說時，突然有人將一銀色筒狀物體拋入場地，隨後便冒煙並閃光，還發出很大的爆炸聲。

岸田文雄在護衛人員的保護下，躲到了幾十米外的車輛旁，沒有受傷。涉案男子當場被捕。

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岸田文雄過後繼續助選行程，他在日本放送協會（NHK）播放的一個競選活動中說，警方正在調查這宗事件，並對人們為他擔憂感到過意不去。

岸田文雄不忘提醒說：「我們正在進行一場對我們國家十分重要的選舉。讓我們一起堅持下去。」日本眾議院補選將在4月23日舉行。

自民黨選舉對策委員長森山裕說，在選舉期間發生這樣的事，是不可原諒的暴行。

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三在奈良市街頭一助選活動演說時遭槍擊身亡，終年67歲。

日本為2023年的G7輪值主席國，本屆G7峰會5月19日至21日在廣島舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

