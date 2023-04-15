岸田文雄遇襲｜安倍晉三遭暗殺不足一年　日本沒有汲取教訓？

2022年7月8日，前首相安倍晉三在奈良市一個車站外演說期間，遭一個為報復宗教毒害家人的少年槍殺死亡；不足一年後的今天，首相岸田文雄在發表街頭演說時再次遭到襲擊，儘管事件無人傷亡，但已不禁讓人懷疑，日本是否未有汲取教訓？



安倍晉三遭暗殺死亡事件震驚全國，也暴露了日本在重要人物保安上的缺憾。日本政府制訂一連串措施，包括修改警方保護指南、提高事前分析及部署，防止事件再發。然而這次襲擊岸田的事件，表明了這一系列操作，似乎未有起到應有的作用。

圖為2022年9月，東京武道館。悼念者為逝世的安倍獻花。（Getty）

觀察這次安保人員的處理，包括即時展開防彈護盾，築起人牆並瞬速轉移岸田前往安全地方，都是正確的做法。然而這已經是「事後」，且襲擊者投擲的僅是疑似煙霧彈的東西，還要是襲擊者遭制服按在地上十數秒後才爆炸，讓岸田逃過一劫。若果這是手榴彈，後果不堪設想。

在安倍的事件中，犯人是利用自製的散彈槍從後襲擊。事後歸咎原因是活動選址錯誤導致保安困難，讓安倍身後出現漏洞。但這次襲擊是前方而來，這已不是選址或警方能否360度保護政要的問題，是單純是保安漏洞問題：為何一個施襲者可以在現場出現？

日本的犯罪率十分低，特別是槍械的致命襲擊，整個2021年僅有1人死於槍殺，這是讓人感覺日本十分安全的原因；但同一理由，也成為人們安全意識不足的隱憂。日本政客習慣落區，在街頭發表演說，首相亦不過是國會議員之一，他們要為自己和政黨議員拉票，因此會經常落區。僅是2022年的參議院選舉，安倍就落區助選47次。

這些落區助選活動，為求親民地點和講台不會距離公眾太遠；日本槍械犯罪率極低，沒人會預料會有聽眾真的施行襲擊，參加者亦不太可能需要接受全面安全檢查。而且演說活動不僅是大城市，可以是偏遠的市鎮，或是這次岸田受襲的小漁港。直白一點說，除非徹底改變街頭演說的習慣，否則類似的事件恐怕只會再次發生。

回看這次襲擊事件，現場第一個瞬速反應制伏襲擊者的，是站在他身邊的普通漁民。事件亦讓網民揶揄到，要派遣保護政要的不應該是警察或安保人員，而是漁民。