CashApp創辦人謀殺案　疑兇竟是同行好友　疑因胞妹動殺機

美國Cash App創辦人、加密貨幣公司MobileCoin首席產品長Bob Lee於4月4日在舊金山街頭遇刺身亡。原本各界都認為是隨機犯案，但如今案情出現大翻轉，警方在4月13日逮捕涉有重嫌的科技公司「Expand IT」創辦人莫梅尼（Nima Momeni）。檢方還透露，Bob Lee生前疑似與莫梅尼的妹妹哈扎爾（Khazar）「有關係」，案發前2人還曾經為此當面對質。案發後當局僅稱案件調查中，未提及行兇動機。



根據路透社報道，警方4月13日逮捕現年38歲的莫梅尼，指控他涉嫌謀殺Bob Lee。洛杉磯檢察部門也在法庭文件中，將此案定調為「預謀且蓄意謀殺」。文件中還指出，有一名證人指稱，他曾在案發前與Bob Lee、莫梅尼以及哈扎爾同處一室。

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據稱，莫梅尼在案發當天曾當面質問Bob Lee他與其妹關係，以及她有沒有「吸毒或做任何不當行為」，但Bob Lee向他保證絕對沒有。證人表示，他不確定Bob Lee和哈扎爾之間是否有過「親密關係」，女方雖然已婚，不過夫妻感情不睦。

調查人員也在Bob Lee的手機中發現他與哈扎爾的通話紀錄，女方在案發當晚還傳簡訊跟他說「只是想確定你人還好，我知道莫梅尼對你太～兇了，感謝你用成熟的方式處理這件事。愛你，自私的混蛋。」似乎不知道對方當時已經慘遭哥哥殺害。

法庭文件稱，閉路電視畫面顯示，莫梅尼於4月3日晚間8點31分抵達妹妹的公寓，Bob Lee則是在約4個小時後抵達。兩人在兇案發生的前半個小時一同開車離開前往偏遠地區。

莫梅尼被捕後於4月14日短暫現身法庭，哈扎爾及其夫Dino Elyassnia也在現場。不過法官將傳訊日期延後至4月25日，並勒令莫梅尼在此之前不得保釋。

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