路透社：中國不參與聯合國野生動物傳染病調查

聯合國官員說,中國拒絕參加一個關於亞洲菜市場和野生動物傳人疾病高風險場所的調查項目。



路透社星期四(13日)引述匿名聯合國官員報道稱,這項名為亞洲全球環境安全(Safety across Asia For the global Environment ,簡稱SAFE)的項目最初選定了中國、泰國、越南和老撾進行調查,因為這些國家擁有多種存在動物傳人傳染病風險的場所。

這名官員說,中國外交部和國家林業和草原局參與了該研究項目的初期討論,但最終以不在其職權範圍內為由拒絕加入。該官員還說,項目方仍在與中國討論,但沒有說明是哪個中國部門。

官員也說,中國不願參與調查項目,讓一直要求北京分享新冠起源資訊的全球科學家再度受挫。

根據SAFE網站的介紹,該項目由聯合國毒品和犯罪問題辦公室協調,並由歐盟資助,目前在泰國、越南、老撾和馬來西亞沙巴州展開。該項目將通過確定人畜共患疾病傳播高風險區,重點關注野生動物販運和人畜共患病傳播之間的聯繫,以期預防未來出現大流行病。

中國湖北武漢2019年底首次發現新冠病毒後,許多研究人員懷疑病毒的傳播與當地一家販賣野生動物的海鮮市場有關。

本文獲《聯合早報》授權轉載