有片慎入｜印度前政客直播受訪時遭槍殺　三人被捕

印度一名涉及綁架案的前議員4月15日被押解到醫院期間，在街頭接受直播訪問時，遭三名偽裝成記者的槍手近距離槍殺，他與同行的兄弟亦當場身亡。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）報道，事發於15日晚上，前議員阿提克艾哈邁德（Atiq Ahmed）與兄弟阿什拉夫（Ashraf）在警方的押解下到北方邦的普拉亞格拉傑市（Prayagraj）一間醫院接受檢查。

阿提克的兒子捲入一宗謀殺案，並在日前與另一名被通緝人士被警方擊斃，阿提克在醫院外被問到會否出席兒子的喪禮時，表示「警方沒有帶他們去，所以不會出席」，結果這句說話成為他的遺言。從當地傳媒及社交平台流傳的片段可見，他語畢之後，有人持手槍從後近距離攻擊他的頭部。

警方指，事發時三名打扮成記者的槍手乘坐電單車到場，他們假裝拍攝兩人，再近距離開火，整個過程只有數秒。三人隨即被捕，至少一人曾高呼反穆斯林的口號。而除了艾哈邁德兩兄弟，事件中亦有一名警員及一名記者受傷。

艾哈邁德在2019年被綁架罪成入獄，他和阿什拉夫亦涉及2月一宗殺害證人案，日前被捕。他曾在3月向當地最高法院提出被警方威脅人身安全，但未獲受理。

事件發生後，北方邦政府宣布當地禁止四人以上的集會，並下令調查事件，不過在野黨政客批評是保安漏洞，反映執政黨施政不力。