警察第一視角：8槍終結美國校園槍擊案　隨身Cam影片曝驚險過程

美國田納西州納許維爾（Nashville）一所私立小學27日發生大規模槍擊案，一名槍手闖進校園慘忍槍殺6名學童及教職員，隨後被趕到現場的員警擊斃。



如今隨着調查展開，警方也公開攻堅時的密錄器畫面，在槍擊發生後的15分鐘內抵達現場，狂轟8槍將凶嫌就地伏法。

多名9歲小學生慘死 點擊放大瀏覽警方攻堅時的畫面（含擊斃疑犯情形，慎入）：

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綜合BBC、CNN報道，納許維爾警方在當地時間27日上午約 10點13分左右接獲報案，稱當地一所私立基督教學校「聖約小學」（The Covenant School）遭槍手闖入。

從警方釋出的隨身密錄器畫面可以看到，一名警方率先抵達現場與外部的教職人員了解情形後，隨即組成攻堅小組進入校園。

進入建築物後，攻堅小組原本逐間搜索教室，但一聽到二樓傳來多起槍響，馬上跑上樓定位槍手位置，過程中還經過一名倒臥在走廊上的受害者。

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最終2名警察朝着槍手狂開8槍將其擊斃，最終在10點27分解除危機。儘管過程只花了不到15分鐘，但仍來不及挽救3名年僅9歲的孩童及3名教職員的性命。

除了攻堅畫面外，28歲的槍手黑爾（Audrey Hale）當天早上闖進校園發動攻擊的監視器畫面也曝光。

畫面顯示她當時攜帶包含2把AK-47步槍在內的3支槍械闖入學校，先開槍擊碎側門的玻璃後，從縫隙鑽進教學大樓大開殺戒。

警方透露，黑爾生前正在因「情緒障礙」接受治療，但仍成功在當地「合法購買」至少7支槍械，初步證實為預謀犯案，但確切犯案動機仍有待調查。

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