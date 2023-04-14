從特朗普案看美國政治極化的深化和惡化

近日，美國前總統特朗普因「封口費」案件接受傳訊，反映了當前美國政治生態中突出和具有中長期影響的問題。縱觀美國歷史，作為近年來美國民主亂象癥結的政治極化曾反覆出現，也並非新鮮事，甚至可謂是美國政治體制特別是其政黨體制和選舉體製發展嬗變的「必然結果」。就某種程度而言，儘管特朗普案尚未有定論，但它正在成為自20世紀70年代以來又一次加劇的美國政治極化並觸及新高點的一個標誌。



作者：中國國際問題研究院美國研究所副研究員 龔婷

原文刊載於新華社

作為美國政治極化的最突出表現，兩黨及其政治精英極化的對抗性和極端性在此次事件中進一步發酵。美國歷史上，尤其是二戰結束以來曾經有多名總統面臨法律指控，而作為美國政治保守化和右傾化的標誌性人物，特朗普不僅飽受爭議且官司纏身，更是成為首位被正式刑事起訴的前總統。同時值得注意的是，作為特朗普案的「鏡像」，在2021年美國國會暴亂和選舉結果「爭議」中上任總統的拜登一直面臨共和黨方面的調查聲勢，在中選後更正式在共和黨重掌的眾議院被「啟動調查」。這表明，特朗普和拜登之間、驢象兩黨之間的「調查與被調查」「報復與反報復」日益成為華盛頓的政治「新常態」。在此過程中，政治人物甚至前任和現任國家元首間相互「爆黑料」「揭老底」，攻訐對抗無所不用其極，不斷撕扯下層層遮羞布。長期以來，兩黨極化中的種種表現已司空見慣，包括兩黨及其政治精英在愈來愈多議題上以意識形態劃線，黨內「同質化」更加板結，兩黨間的中間路線和妥協空間愈發狹窄等。特朗普案更加反映出，兩黨及其精英人物之間呈螺旋上升的政治進攻和惡鬥已然並將在未來很長時間主導美國國內政治議程。

特朗普被起訴：美國前總統特朗普因涉嫌向成人片女星克利福德支付封口費一案而被起訴。他2023年4月4日在紐約市曼哈頓刑事法院提堂。圖為2023年4月4日，特朗普抵達曼哈頓刑事法院。（Reuters）

從特朗普案還可窺豹一斑的是，在國會山上的極化鬥爭愈演愈烈的同時，美國大眾層面的政治極化也更為深化。上世紀70年代以來，美國政治極化加劇的另一個突出特徵是，在兩黨間鴻溝特別是意識形態鴻溝擴大的背景下，其各自選民基本盤愈發分野，尤其體現為選民群體在價值觀和意識形態層面逐漸擴大的分化和對立。精英極化和選民極化之間的關係可謂是「雞生蛋蛋生雞」。前者通過選舉活動、政治動員等方式把各自所堅持的意識形態及受其影響的政策主張傳遞並強化給選民，以謀求深耕和鞏固其基本盤。後者受政治觀念、經濟利益、身份政治、文化宗教紐帶等複雜因素的綜合影響，進一步加劇了對各自意識形態和黨派觀點的認同。隨着民權運動的發展和移民人口的增長，以及其與政治不平等、經濟貧富差距等傳統問題的疊加共振，身份政治愈發成為兩黨及其各自選民基本盤所主張的「政治正確」。這愈發加劇了紅藍版圖、白人與有色人種、進步與保守力量之間的對立，並空前強化了兩黨選民對各自價值觀和意識形態的認同，進一步深化了黨派劃線。在2022年中期選舉中，「搖擺選區」的數量進一步下降，共和黨雖未能掀起「紅色浪潮」，但在夯實深紅基本盤上的表現「可圈可點」。特朗普及其團隊利用此事件打「政治迫害」牌起到了效果，也收到了來自其鐵杆支持者的力挺和捐款。在案件發酵後，特朗普的黨內支持率有所提升，並拉大了與中選後黨內「頭號對手」的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的差距。多項近期民調顯示，在前總統特朗普是否受到司法不公正對待這一問題上，兩黨選民的立場截然不同，絕大多數受訪共和黨選民中認為特朗普不應該被起訴。在這種環境下，政治人物的人品、道德等基本面已非選民所考慮的最重要因素，而是讓位於普遍瀰漫的黨派劃線甚至「站隊」氛圍，甚至淪為了無關緊要的因素，這也更加暴露出政治極化痼疾下美國政治的蛻化。

當前，特朗普仍然是共和黨內頭號人物，其支持率也仍以較大優勢領先於黨內其他候選人。特朗普案的下一步走向及其對特朗普參與2024年總統大選的影響還有待觀察，但可以預見的是，這一事件所折射出美國政治極化的深化、惡化和進一步極端化趨勢將更為持久地作用於美國政治生態。