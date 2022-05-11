男生數學更佳理科更高分？　錯！教科文組織研究證女生更出色

男生比女生的理科成績更高，數學成績更優秀——如果你還抱有這種傳統老舊思想，是時候改變了。聯合國教科文組織近日發表了一份關於全球教育的報告，發現女生在理科成績實質比男生的更高更優秀，只是不平等的社會與機遇、偏見阻礙着她們前進。



報告分析了來自120個國家小學至中學的教育數據，研究結果表明，男生在小學初期於數學方面表現較女生好，但這差距會隨學年增加而消失，甚至反超。

例如在馬來西亞，到了第八年級（14歲）的時候，女生在數學較男生的高7%；在柬埔寨的是高了3%，菲律賓是 1.4%，而即使是剛果，女生表現還是比男性好1.7%。

圖為2017年，曼加拉。兩名正前往參加學校考試的女生。（Getty）

研究證實即使是最貧窮的國家，在學習中性別差距十分細小，但偏見和保守思想仍然可以影響學習成果。例如女性畢業後在科學、技術、工程和數學（STEM）在工作機會遠較男性少，發展前景讓女性在理科卻步。這解釋了為何在中學階段女生理科成績較男生優秀，但在高中學年最優秀的理科學生中，男生的比例較女生高。

除了數學與理科外，女生在閱讀能力上也超越男生。報告稱，小學教育差異最大的是沙特阿拉伯，在4年級的學生中有77%的女生達到擅長閱讀的水平，但男生的卻只有51%；在摩洛哥兩者相差仍有10個百分點。而即使在挪威，男女的閱讀能力成績在4年級時相同，女生在5年級時已超越男生。

報告援引諾貝爾獎獲得者，遭受阿富汗塔利班槍擊後奇蹟生還，現為女性教育倡導者的馬拉拉（Malala Yousafzai）的說話：「女生會在證明，如果給予更好的教育機會，她們可以表現得更好。」