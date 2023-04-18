日本海豚肉勿亂食！環團測試發現樣本水銀超標近100倍

日本有着不一樣的生珍海味，有熊肉售賣機成為城中熱話，還有鯨魚甚至海豚肉。海豚肉一直是静岡及四國等部分地區的食物，雖不流行但也是地方美食之一。不過有海洋保護團體表示，有在日本售賣的海豚肉水銀量嚴重超標近100倍，可能影響健康。



國際保育團體Action for Dolphins（海豚行動組，AFD）在4月向日本一家海產商店提出起訴，指其購買的海豚有嚴重食安風險。英國《衛報》報道，AFD在2022年10月在日本網上訂購兩包灰海豚的食用內臟，並交予日本的實驗室作檢驗。

結果兩個樣本水銀含量均超出政府容許範圍的上限，一個高出80倍，另一個更高出97.5倍，嚴重超標。

水銀是一種高毒性金屬，且可從食物鏈中累積造成生物放大作用，人體吸收水銀可導致神經嚴重損傷。日本上世紀50年60年代曾出現大規模水銀中毒事件，造成逾千人死亡，這就是著名的水俁病。

日本東京的高野隆律師事務所接受了AFD委託，向一家海產商店提出起訴。美國卡羅來納海岸大學（Coastal Carolina University）助理教授菲爾丁（Russell Fielding）表示，如果經常食用受污染的海豚肉，可導致健康問題。

根據日本食安指南，水銀超出0.4ppm或甲基汞0.3ppm濃度的食物均可能造成健康風險。菲爾丁表示：「這些肉水銀濃度超過39ppm，甲基汞濃度超過1.58ppm，濃度可謂嚴重超標。」