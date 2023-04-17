一星期放3天好嗎？日本研削公務員工時　吸引求職者＋挽留人才

日媒4月14日報道，日本政府正研究改善公務員勞動方式，容許採取彈性工作制的員工一星期休假3天，避免工時過長等問題加劇人才流失。



《日經中文網》14日報道，日本人事院3月建議日本政府更改《勤務時間法》規定，容許實行彈性工作制的公務員不論任何理由，都能選擇一週休假3天，為需要進修、發展興趣，以至時常前往醫院的員工提供適當環境，可繼續留在現有崗位。

人事院亦建議政府保障員工從下班到下次上班前，至少有11個小時的休息時間。

人事院會根據工作性質，判斷員工是否需要彈性工作。目前彈性工作的公務員僅佔全政府7.7%。

現時《勤務時間法》規定，除自衛隊員等特殊職位，約29萬名普通公務員定在周六及周日休假。

只有採用彈性工作制，且有育兒或照顧長者等特殊需要人士才能額外休假1天，但每週工作時間須達約38小時。

報道稱，日本政府人才流失問題日趨嚴重，亦難以吸納新血。日本2023年春季國家公務員綜合職位考試報考人數約為1.4萬人，創史上第二低。

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