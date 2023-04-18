外地旅客日本食拉麵「壞習慣」惹議　激嬲百萬人?日本網民斥無禮

全球疫情消散後各國都全面開關，日本作為旅客熱門地點，自然吸引了大量旅客到訪，不過最近一間日本拉麵店就發帖痛批旅客的某一個「壞習慣」，間接加重了店員的工作負擔，帖子引起了近百萬日本網民的關注和熱議，更直指旅客行為無禮貌！



《孤獨的美食家》劇照

日本栃木縣宇都宮市的人氣拉麵店「家系拉麵Tatsuya」在Twitter上圖文並茂地發帖，稱發現最近很多客人在店裡吃完丼飯後，會把用過的衛生紙扔在碗裡，餐廳表示「最近這種案例很多……您在家吃飯的時候也會把衛生紙丟在碗裡嗎？吃完飯之後不把衛生紙丟垃圾桶，交給太太去丟是嗎？因為碗是共用的物品，希望大家以後不要再這麼做了。」更表示假如日後情況持續，以後可能就不再會提供衛生紙給客人了。

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Twitter@tatuyautsunomia

帖子後來引起近百萬網民關注，當中不少日本人都反映將衛生紙放在碗內、碟上的行為無禮貌。店主也指其實在櫃台、桌面上都有貼著提示，提醒食客可以將垃圾丟在檯下的垃圾桶，而非丟在湯碗內沾上湯汁，令店員清理時增加工作負擔。

不過也有網民提到食客有機會只是出於善意，不想讓碰過口、鼻的衛生紙丟在桌上弄髒地方，才放在碗裏面更方便店員收拾，反駁「明明有可能只是客人的善意之舉，卻被店家解讀成充滿惡意的舉動，真的感到很遺憾」，有在餐廳打工的網民更反問「如果客人幫忙把衛生紙放到盤子或碗裡，會方便很多。擺在桌面上，還得多一個步驟去收拾，不是很麻煩嗎？」