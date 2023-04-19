Omicron變種絕後？為何新冠沒有Pi變種　Arcturus又是什麼

新冠疫情似乎正逐漸遠去，至近日出現的變異株Arcturus再次引來注目。Arcturus是大角星的意思，也是這次變異株亞型的暱稱，變異株正式名稱為Omicron XBB.1.16。自新冠Omicron首次出現至今已一年半，中間亦已多次出現不同變種，為何不再沒有下一個希臘字母，仍繼續叫Omicron呢？



為何Delta後直接跳Omicron？

新冠疫情自2019年開始，至今已出現了多個不同的變異株，世界衛生組織在監察這些變異並為部分「需要留意」（VOI）變異株給予名稱。部分VOI升級成為「需要關注」（VOC）的變種，也就是大家在疫情以來熟識的Alpha、Beta、Gamma、Delta和今天的Omicron。

由Delta到Omicron還有數個希臘字母，包括Epsilon、Zeta、Eta、lota、Theta、Kappa、Lambda和Mu，這些變種都曾經出現過，但因未有造成太大影響很快從VOI降級，因此未有受到注意。Nu和Xi則是因世衛的顧慮沒有使用，在Mu變異後，下一個就是Omicron。

圖為2022年9月，針對Omicron變異株BA.4和BA.5亞型的二價疫苗。（Reuters）

希臘字母後的亞型

這代表着由疫情留行至今，世衛記錄了最少13種主要變異株，而這些變異株都有其獨特，或較大的變異讓世衛決定為其灌名。至於每個變異株的亞型再變異，若未有演化出特異功能，一般只會跟隨其編號而不再給予新名字。例如Gamma是P.1，再變異的亞型有P.2、P.3及P.4，但都未有造成特別疫情及傷害，Gamma本身亦很快被其後出現的變異株淹沒。

Omicron與其大量亞型

Omicron今天主要有多種亞型由BA.1至BA.5，而X則是來自兩種Omicron的亞型融合而成，由XA開始一直到XZ。由於24個英文字母已經用完，因此再下去的是XAA到XAZ，直到今天的XBB。

Arcturus變異株亞型的正式名稱為XBB.1.16。

這意味着Omicron每個變異的內容均很細小，不足以讓世衛特意為其設下新名字。

不給予新名稱影響分辨？

有科學家認為，世衛停止再為新冠變異株命名的並不合適，除了會給予一般民眾錯誤印象，以為新冠病毒到了Omicron就再無變化，事實單是Omicron就記錄了近650個變種。

加拿大貴湖大學（University of Guelph），進化生物學家格雷戈里（Ryan Gregory）表示，這有如在灌木叢中生活沙沙作響的動物，若都只統稱叫哺乳類動物，這不太能讓人辨別到底是什麼。

圖為2022年1月，英國倫敦地鐵站外。部分人未有配戴口罩。（Reuters）

「分類名稱如BQ.1.1這樣的是很科學，但在溝通上會變得很不方便，這就等同用拉丁名Mus musculus稱呼一樣。」「但若果我說那隻是老鼠，那大家就明白我在指哪種動物。」

這也是近來科學家開始使用暱稱稱呼部分亞型變異株，例如XBB.1.5是Kraken，BA.2.75是Centarus，XBB.1.16則是Arcturus，這些名稱在Twitter等的社交平台上廣泛使用。把這些變異株命名起來，可方便人們辨識病毒是什麼，讓人防範。不過因這始終不是世衛的正式名稱，向不認識社交網絡介紹Kraken或Centarus可能會沒人認識。