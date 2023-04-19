「法國蜘蛛俠」徒手攀爬38層高大樓　聲援反改革退休制度示威者

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月15日簽署具爭議的改革退休制度法案，把法定退休年齡從62歲提高至64歲，大批示威者抗議。有「法國蜘蛛俠」（French Spiderman）之稱、喜愛徒手攀爬高樓的羅伯特（Alain Robert）19日攀爬巴黎一棟38層高大樓，以聲援反改革退休制度示威者。



60歲的羅伯特19日穿上登山鞋，徒手攀上巴黎拉德芳斯（La Defense）商業區一棟38層、150米高的大樓。

他在開始攀爬前對路透社說，他在此向反對改革退休制度的人士表達支持。他表示：「我在此要求馬克龍回到現實……以在沒安全網的情況下攀登的方式。」

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羅伯特稱，政府改革退休制度，加上新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情導致的收入損失，意味着他將須繼續工作和攀登更長時間。

羅伯特已攀登過分別位於多個國家的逾150幢高聳建築物，包括阿聯酋杜拜的哈利法塔（Burj Khalifa）、巴黎鐵塔、美國三藩市金門大橋（Golden Gate Bridge）。