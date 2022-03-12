網購劣質淨水粉害死30條錦鯉　泰高官不懂處理　竟將牠們煮熟餵貓

有些人家中會飼養錦鯉，除了觀賞用之外，牠也被視為吉祥之物。但最近泰國司法部一名官員，日前把網絡購買的「淨水粉」倒入魚池中，結果池裏30多條錦鯉一夜之間全死光，沒想到這位官員處理這些魚屍的方式，竟是全部拿去「蒸熟」再餵給貓咪吃，消息一出引發各界議論。



高官處置方式是將這些錦鯉蒸熟後全部餵給愛貓吃。（Facebook）

根據《泰國頭條新聞》報道，泰國司法部權力自由保護廳的副廳長戈措（Kerdchoke Kasemwongchit），3月10日在個人Facebook發文，提到日前他花了150泰銖（約35元港幣），從網絡上買了一款「淨水粉」，倒入飼養30多條錦鯉的水池內，沒想到隔天起床醒來，發現這些錦鯉全都死亡，無一倖免。

戈措事後惋惜地說，這些錦鯉都價值不斐，甚至還有幾條身價達到上萬泰銖（約2,348元港幣）。戈措說，他希望藉由自身例子，向所有民眾和網友呼籲，若在網絡上購物消費，一定要找可靠和良好商譽的賣家，否則像他一樣買到劣質品，那就後悔也來不及了。

至於那些暴斃的30多條錦鯉怎麼處置？戈措則貼出「3鍋蒸熟的錦鯉」照片，表示自己實在不知道該怎麼處理，最後只好將牠們全部蒸熟，餵給家中寵物貓吃。消息一出，引發網友熱烈討論，不少人除了譴責賣家外，也對於戈措的處理方式頗有微詞，認為把這些錦鯉蒸熟餵給寵物貓吃，「不怕也會毒死貓嗎？」

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