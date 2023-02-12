英國單身女突然想懷孕　網購DIY授精盒　一take過成功誕女兒

現今時代不少人對養育兒女的觀念愈來愈開放。國外就有名單身女子，在某天後突然很想要有個孩子，因為不想隨便跟人發生性關係，於是到網路上購買陌生人的「DIY授精盒」，未料一次就成功，誕下一個女兒，現在和女兒過得幸福的2人生活。



根據外媒《Mirror》報道，今年35歲的英國女子 Verity Jones 表示，在她24歲前，曾經有段時間十分享受「沒有承諾的性愛關係」，但某天她突認為這沒有意義，因此決定展開無性單身生活，不過在25歲時，她突做一個自己有孩子的夢，覺得是身體在提醒自己要生育了，不想與人發生性關係的 Jones，於是在網路上購買陌生人的「DIY授精盒」，一次就成功，於2012年9月產下女兒。

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Jones 透露，自己聽說過很多感情失敗的案例，因此不相信真愛，不想讓女兒經歷父母感情破裂及爭吵過程，寧願只有媽媽陪伴。雖然，現在母親還是會鼓勵 Jones 談戀愛，身邊朋友也不理解為何她拒絕和異性交往，但 Jones 認為單身就不用去考慮對方感受，也不必取悅，自認不需要伴侶也能快樂，不過，她也有坦言偶爾會孤單，只是這想法不會太久，因為她現在很享受和10歲女兒的幸福生活。

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