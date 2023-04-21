澳洲女遊印尼峇里疑染惡菌導致腦膜炎　發病不足24小時死亡

澳洲黃金海岸（Gold Coast）一名23歲法律系女畢業生2022年12月與友人一起到印尼峇里島（Bali）畢業旅行，但回國後1週內感到不適，最終確診患上腦膜炎（Meningitis）。她出現症狀後不足24小時便撒手人寰。



法律系畢業生菲德勒（Bella Fidler）2022年12月從峇里島回國1週後發燒。她父親稱，女兒唯一症狀是發燒。他讓她服用必理痛與止痛及退燒藥Nurofen，她的體溫之後回落並恢復正常。她曾與父母一同進餐，自稱感覺好了一點，但來到凌晨1時30分她又喚醒父母，稱感覺不妥。他們將她送院。

菲德勒入院後病情急轉直下，情況危殆。醫生指她感染B型腦膜炎雙球菌（Ｍeningococcal B），因此患上細菌性腦膜炎。她有廣泛的腦損傷，出現過癲癇症狀，之後沒再醒過來。她發生心臟停止（cardiac arrest，又稱心搏停止或心跳停止等）後接上儀器維生。她雖被再度轉院，最終仍是返魂乏術。

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菲德勒的雙親不確定她在何處感染B型腦膜炎雙球菌，稱她可能在峇里島接觸病菌。但醫生認為這不太可能，因為人一旦感染這種病菌，事情會發展得相當快。

真正令她父母驚訝的是她生前的接種狀況。菲德勒與大部份澳洲兒童及青少年一樣，只接種過由國家免費接種計劃提供、預防ACWY型腦膜炎雙球菌的疫苗，但它不包括B型腦膜炎雙球菌疫苗。他們現時正發起行動，要求昆士蘭州政府將這種疫苗納入免費接種計劃。

澳洲7NEWS於18日稱，B型腦膜炎雙球菌現在被認為是澳洲最主流的腦膜炎病菌。