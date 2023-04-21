SpaceX星艦是「不鏽鋼巨無霸」　人類迄今建造最大火箭｜新聞教室

SpaceX的星艦（Starship）在4月20日發射失敗，但依然象徵着人類對探索宇宙的又一突破。星艦是目前人類建造最巨型的發射裝置之一，其貌不揚全灰色外觀一反過去的建造思路，設計更注重成本效益，星艦將為未來太空飛行打開新篇章。



星艦全高120米，較當年美國太空總署的土星5號（Saturn V）還要高，或是SpaceX自己的獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）接近兩倍高，可謂完全的巨無霸。

圖為4月17日，SpaceX火箭「星艦」在美國德州布朗斯維爾發射場外望的樣子。（Reuters）

星艦主要由三個部分組成，第一是星艦太空船（Starship spacecraft），位於火箭的上半截。這個與星艦火箭同名的太空船可搭載人及貨物，是在太空飛行前往目的地的太空船；第二是超級重型推進器（Super Heavy），位於火箭的下半截，是火箭的主要推進器；第三是猛禽發動機（Raptor engine），是星艦的發動裝置，大量安裝在重型推進器上；超級重型推進器有33個猛禽發動機。

星艦與過去傳統發射裝置有三個不同的地方，第一是可重覆使用。與SpaceX的獵鷹9號火箭相同，星艦也能回收重覆使用，超級重型推進器在發射升空後可以控制降落地面，等待下次任務再次升空，這是大大減少升空成本的重要一環。

第二是燃料，星艦使用甲烷及氧氣作為燃料，這與傳統使用固態燃料或液態氫氧不同。使用甲烷是考慮到火箭前往火星後，可利用火星現有的大氣成分簡易合成，讓火箭在火星上也能使月。星艦建造的目的之一，就是能搭載太空人與物資執行火星任務，因此在設計上特別考慮到燃料問題。

第三是建造材料，與傳統使用的碳纖維或鈦合金不同，星艦使用的是不鏽鋼，這也是星艦一片灰色像個大鐵塊的原因。

儘管碳纖維較不鏽鋼輕，鈦更輕之餘且耐用，但不鏽鋼相對便宜得多。且實際使用上，不鏽鋼對極端溫度的承受程度比鈦來得高，甚至會在遇上這些極端溫度時變得「更堅固」和耐用。利用不鏽鋼也意味能降低火箭和太空船製造成本，加上不鏽鋼抗鏽食，對可重覆使用的載具來說可謂一大優勢。