意大利擬禁人造食物及飼料　保障農產食品傳統

意大利政府3月28日宣布，批准禁止使用實驗室培植的食物及飼料，以保障當地的農產食品的傳統，但仍需等待國會通過。



路透社報道，意大利農業部長洛洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）在內閣會議後向傳媒表示，政府認為實驗室的人工培植產品並不保證質素和福祉，以及保護當地農業文化傳統。

該法律仍需在國會闖關成功才生效，立法後，意大利農業界將禁止生產或向動物餵食由脊椎動物細胞或組織培植的食物，違者面臨最高六萬歐元的罰款。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的右翼政府一直視實驗室培植食物有害，因此承諾保護當地食品，並將農業部改名為「農業及食品主權部」。

對於意大利政府的決定，當地意見顯得兩極，有農業遊說團體表示歡迎，稱可以保障農產品不受跨國企業的攻擊；但支持實驗室培植食物及動物權益組織則指出，人造肉是密集飼養及屠宰動物的良好替代品，批評羅馬方面的做法抹殺有關技術的經濟潛力，以及限制關注動物權益及環境影響民眾的選擇權。

除了禁止人造食品，梅洛尼上週表示正準備頒布政令，要求食品上的標籤列出產品是否含有或來自昆蟲。