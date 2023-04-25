波羅的海3國召見中國臨時代辦　就盧沙野言論提抗議

中國駐法國大使盧沙野日前受訪時稱，前蘇聯國家沒有有效的國際地位，觸發外交風波。波羅的海3國分別召見中國臨時代辦，就盧沙野的言論提出抗議。3國強調過往是遭蘇聯非法佔領，且在此期間從未喪失主權國家法理地位。



立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞3個波羅的海國家也提醒中國代辦，中方曾在歷來各項官方文件和聲明中，波羅的海3國的主權國家地位，以及克里米亞（Crimea）是烏克蘭領土一部份。

愛沙尼亞外交部指出，中國駐愛國臨時代辦孟建華被召見，要求說明為何盧沙野有此言論，並指出就算盧沙野僅是表達個人立場，他仍具中國官方代表身份，希望中國官方代表未來不再有類似說法。

愛沙尼亞外長察赫克納（Margus Tsahkna）指出，盧沙野的說法與事實不符。根據國際法，愛沙尼亞自1918年起即為主權國家，已故中國國家前主席江澤民1994年在一份與已故愛沙尼亞前總統梅里（Lennart Meri）共同發表的聲明中，也宣告了這一點。

立陶宛方面，外交部召見中國駐立國臨時代辦曲柏華，強調波羅的海3國遭蘇聯非法佔領的歷史，指出盧沙野的言論不僅扭曲歷史，也侵蝕中華人民共和國與立陶宛1991年9月14日建交公報相關條款。