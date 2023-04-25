霍士新聞名牌主播卡爾森離職　涉誹謗Dominion害霍士賠近8億

美國霍士新聞（Fox News）4月24日宣布，其電視節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）已經離職。卡爾森是霍士新聞最著名的主播之一，但其極右言論惹來爭論，包括協助前總統特朗普（Donald Trump）宣揚選舉存在舞弊的陰謀論，淡化國會衝擊事件等。



霍士新聞未有在聲明中說明原因，僅感謝卡爾森多年為霍士新聞的貢獻，並說明他在4月21日完成了他最後一次的主播節目。暫時未知是卡爾森被撤職還是自願離職。

圖為2019年3月，美國紐約霍士新聞大樓，外牆掛着卡爾森的海報。（Reuters）

卡爾森2009年加入霍士新聞，在2016年以其名字擔任節目Tucker Carlson Tonight的主播。卡爾森深受觀眾喜愛，他的節目甚至會間接影響共和黨議程。據統計數字，卡爾森的節目在全美有線電視節目的收視率排名前十中佔了四個位置，是霍士新聞的招牌節目主播之一。

卡爾森的離開正值霍士新聞與Dominion案件庭外和解不久，選舉投票系統公司Dominion向霍士新聞提出起訴，指控其超過20次對Dominion系統作出誹謗言論，包括卡爾森的直播節目在內。雙方在4月19日同意庭外和解，霍士新聞需向Dominion支付7.875億美元。

儘管卡爾森曾私下多次批評特朗普，但在公開場合中，卡爾森表現得像是特朗普的堅定支持者。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）指出，卡爾森的離開是有線電視新聞網（CNN）的勝利。但卡爾森的離開也確定了霍士新聞將失去極右派觀眾的支持，其收視可能會流向其競爭對手Newsmax。