阿富汗2021年喀布爾機場襲擊　美媒：塔利班擊斃涉事ISIS頭目

美媒4月25日引述美國官員稱，負責策劃2021年8月阿富汗喀布爾（Kabul）機場炸彈襲擊的極端組織ISIS頭目被塔利班（Taliban）擊斃。



包括美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和霍士新聞（Fox News）在內美媒25日報道，華府高級官員透露，他們數週前得知這名男性頭目在阿富汗去世，但稱需時確認死訊。

美國官員稱：「這是塔利班的一次行動。我們沒有與他們共同（執行）這種或類似的行動」。白宮則表示，他們不會公布該名男子的姓名。

對於美國現任總統拜登（Joe Biden）公布競逐連任同日傳出這名頭目的死訊，政府官員駁斥相關消息與拜登連任宣布時間相吻合的任何說法，也有人說這純屬偶然。

哈米德・卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport，又稱喀布爾國際機場）2021年8月26日發生自殺式爆炸，超過150名阿富汗平民和13名美國軍人死亡。極端組織ISIS-K其後在Telegram賬戶上認責。

拜登當時誓言要兇手付出代價，但美國防部3天後指，美軍無人機發動旨在殺死ISIS-K頭目的空襲，結果導致包括7名兒童在內10名平民死亡。