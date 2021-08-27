喀布爾機場襲擊：ISIS餘燼未滅　勢與塔利班掀暗戰

在喀布爾的監獄，阿富汗政府除了關押着大批塔利班成員，還有過氣的ISIS恐怖分子。數周前，塔利班正勢如破竹地向首都喀布爾進逼。在囚的ISIS前阿富汗最高指揮官霍拉薩尼（Abu Omar Khorasani）那時還抱一絲希望，或許塔利班奪城後會釋放他，但最後事與願違。塔利班從獄中釋放了數百名同胞，卻馬上槍決了霍拉薩尼等9名ISIS成員。

這數星期，美軍馬不停蹄地在喀布爾機場進行撤離行動，ISIS發動自殺式襲擊，釀成逾百人死亡，包括13名聯軍。美國總統拜登（Joe Biden）誓言報復。但美軍正式撤出後，ISIS跟塔利班的激鬥或許才要展開.....



霍拉薩尼被塔利班處決前兩日，曾經接受《華爾街日報》表示：「如果他們是好的穆斯林，會把他釋放。」

其下場證實，塔利班與ISIS並不是朋友。

機場襲擊後，喀布爾一間醫院外地上，至少兩具遺體等待認領。（AP）

在掌控阿富汗前，塔利班過去數年除了對抗阿富汗政府軍及駐阿聯軍，戰線還有其他伊斯蘭武裝分子──那最主要的便是ISIS的阿富汗分支ISIS-K。 塔利班與ISIS均屬極端保守原教旨主義的伊斯蘭組織，兩個組織都希望把不虔誠的穆斯林逐出阿富汗。

然而，兩個組織激進程度有異，目標也不相同：塔利班以阿富汗作政權根據地，ISIS-K則屬於ISIS全球網絡之下，目標是向西方及國際目標施襲，並在中東地區建立哈里發（caliphate）。

喀布爾機場連環炸彈襲擊釀成逾百死亡, 上千人受傷。（AP）

機場襲擊凸顯ISIS-Ｋ極度危險

ISIS-K於2015年成立，當時正值ISIS控制伊拉克及敘利亞地區的高峰時期，這個分支的勢力範圍涵蓋巴基斯坦，阿富汗和中亞部分地區。而當中的K是代表呼羅珊（Khorasan）區域分支，主要在阿富汗及巴基斯坦招攬「聖戰士」，包括一些不滿組織不夠極端的塔利班舊部。

然而，經過以美軍為首的聯軍打擊，ISIS在中東地區潰不成軍。在美軍空襲之下，阿富汗ISIS-K被逐出勢力範圍，成員流竄於各地。ISIS-K成員數目由高峰時的約5000人，減至現今約1,500至2,200名成員，集中窩藏在阿富汗東部地區，跟估計有75,000名戰士的塔利班，人數懸殊。

在西方國家發出恐襲警後，不足一天，喀布爾機場襲擊「正如預期地」於當地周四傍晚發生，兩宗連環炸彈襲擊造成至少90 名阿富汗人、13名美軍死亡，上千人受傷。機場附近一條溝渠佈滿大量死傷者。美國政府、國際社會及塔利班均譴責事件。

阿富汗局勢：ISIS-K的阿馬克新聞社8月27日在其Telegram頻道公布發動喀布爾機場外襲擊的「人肉炸彈」身份，他的名字是Abdul Rahman al-Logari。ISIS-K稱他在「在喀布爾機場附近進行殉教的行動」。（網絡圖片）

ISIS-K隨即發布片段承認責任，那支「久違了」黑白旗幟再次出現於全球民眾眼前。惟事實上，ISIS餘灰未盡是各國政府早就知道的事。ISIS於阿富汗零散的存在，也是國際社會某程度上支持塔利班的原因之一。連日來美軍於喀布爾機場的撤離行動，塔利班分子便於機場外協助篩查合資格人士的批文。美軍中央司令部海軍陸戰隊指揮官Frank McKenzie表示，美國依靠塔利班來篩查來到機場的阿富汗人。「我們以塔利班作工具，最大程度地保障我們。」

可是，就算已有充分的恐襲預警，但美軍都無餘力阻截今次炸彈襲擊，可見當地情況混亂的程度，已不在美軍控制之內。

美軍已屆撤離阿富汗最後階段，但當地形勢混亂，在最後一周仍面對襲擊威嚇。（AP）

國際社會兩害取其輕 投向塔利班

在九一一恐襲後，美軍以塔利班窩藏蓋達組織（al Qaeda）恐怖分子為由，2001年10月正式出兵阿富汗，塔利班於同年12月首周便告垮台。塔利班跟蓋達的同盟關係也不如外界般和好。2001年塔利班被美軍驅逐下台後，在喀布爾搜獲電腦筆記，指蓋達成員看不起阿富汗塔利班，鄙視他們文盲、不諳可蘭經及伊斯蘭教義。另一方面，塔利班成員不滿拉登（Osama bin Laden）長年以阿富汗作營運基地，並把國家扯進跟西方對敵關係。有美方情報更顯示，拉登與塔利班始創領袖奧馬爾（Mohammed Omar）在巴基斯坦躲藏期間，聯繫甚少。

然而，在後拉登-奧馬爾時代，蓋達跟塔利班因對抗美軍，合作上次變得緊密，並採取聯合指揮行動，對美軍及阿富汗政府據點施襲。不過，隨着ISIS於2015年迅速崛起，除了在勢力範圍施以極端暴力行為，更在全球範圍「無差別」發動襲擊。國際打擊焦點因此轉向針對ISIS，不少國家開始把塔利班視為阻截ISIS全球野心的壁壘。

莫斯科國立大學中亞研究專家Ivan Safranchuk對《華爾街日報》表示，一直把塔利班列為恐怖組織的俄羅斯，在5年多之前更開始跟塔利班談判，動機正是因為ISIS在阿富汗迅速壯大。美國甚至單方面指責俄方向塔利班提供武器，對付ISIS。

機場發生連環炸彈襲擊，但仍有大量阿富汗人在喀布爾機場外，等待撤離機會。（AP）

「炸彈之母」也無法徹底剿滅ISIS?

美軍更於2017年4月，對阿富汗東部的ISIS地堡及隧道網絡，投擲*「炸彈之母」（Mother of All Bombs, MOAB），擊殺90多名ISIS成員。在美軍、阿富汗政府及塔利班三方圍剿之下，ISIS勢力大減，2018年便有數以百計阿富汗ISIS成員向政府投降。

*有「炸彈之母」之稱的美軍GBU-43/B大型空爆炸彈，重量達21,600磅，需由C-130力士型運輸機投擲。是次針對ISIS的攻擊，也為軍事實戰史上，非核子彈藥中重量及破壞威力最大的炸彈。



不少ISIS成員遭到擊殺或自行投降，相對溫和的塔利班因此重新壯大。2018年，塔利班更開始跟特朗普政府直接對話，並於2020年2月於多哈（Doha）達成和平協議，美國承諾撤軍，塔利班則承諾停止及阻止對西方部隊及人員發動攻擊，隨後5,000名塔利班成員亦從阿富汗監獄中釋放。

然而，塔利班節節勝利，並不代表ISIS已完全消滅。

美軍撤離阿富汗期間遭受炸彈襲擊，重大美軍傷亡為拜登政府帶來巨大政治壓力。（AP）

從塔利班挖角激進派

美國跟塔利班和談亦儼如向後者提供了國際認可，使塔利班得以步步重掌阿富汗。反觀被聯軍打得落花流水、更極端激進的ISIS-K，認為塔利班背棄了「聖戰」及戰場的使命，跟西方國家在多哈的「豪華酒店」和談。

現時，塔利班在國際社會上表現出轉向溫和的伊斯蘭教條政治路線，與極端的ISIS-K分裂更加明顯，ISIS-K也伺機招攬不滿塔利班轉趨於溫和的戰士。正如ISIS前阿富汗領袖霍拉薩尼所言，ISIS跟塔利班目標根本就不同，前者擁有全球性的目標，野心更大，塔利班只希望重掌阿富汗，並無意幫助別國的伊斯蘭組織。「我們具備全球進程，誰真正的代表伊斯蘭、代表整個伊斯蘭社群，那當然是我們較吸引。」

ISIS於阿富汗成員雖只剩餘數千，但從機場恐襲之殺傷威力已能看見他們的高度危險性，尤其是阿塔對於國家整體之掌控泛力、美軍已撤離在即的當下，ISIS趁此「安全真空」時刻捲土重來的可能極大，全球平靜數載後或者再面臨恐怖主義威脅。