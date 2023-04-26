因強姦罪被起訴　特朗普缺席庭審

撰文：洪怡霖
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美國地方法院4月25日開庭審理女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指遭前總統特朗普（Donald Trump）性侵的案件，但特朗普未有出庭應訊。本次審判預計持續1至2週。

卡羅爾戴着黑色墨鏡，身穿深啡色襯衫和淺灰色外套，25日上午9時前不久進入曼哈頓（Manhattan）聯邦地方法院（Federal District Court）。她曾擔任法國時尚雜誌《ELLE》的專欄作家。

地區法官卡普蘭（Lewis Kaplan）監督陪審團成員的選拔工作後，選出9名紐約人當陪審員，然後案件進入審判程序的第一步，即開庭陳述。

卡羅爾代表律師克勞利（Shawn Crowley）稱，這不是一個「他說，她說」的案件。除卡羅爾外，女商人利茲（Jessica Leeds）指責特朗普1979年在飛機上對其性騷擾，新聞網站PEOPLE記者Natasha Stoynoff也稱，自己前往海湖莊園，為公司採訪特朗普及妻子梅拉尼婭（Melania Trump）時，特朗普把她逼到牆角並強吻她。

根據卡羅爾說法，她遭性侵的事件發生於20世紀90年代中期、1995年底或1996年初，特朗普在伯格多夫－古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman）的更衣室強姦她。

特朗普否認相關指控並稱這是「騙局」以及「這個女人不是我喜歡的類型」。

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